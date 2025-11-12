Según el balance oficial, en los primeros nueve meses del año se dictaron 677 sentencias condenatorias, que involucran a 688 funcionarios públicos. Foto: Ministerio Público
Según el balance oficial, en los primeros nueve meses del año se dictaron 677 sentencias condenatorias, que involucran a 688 funcionarios públicos. Foto: Ministerio Público
Redacción Gestión
Las alcanzaron un nuevo récord este 2025: entre enero y setiembre consiguieron que 1,493 personas -entre funcionarios públicos y terceros- sean condenadas por .

Así lo informó el fiscal adjunto supremo Mirko Cano Gamero, coordinador nacional del subsistema del Ministerio Público.

Según el balance oficial, en los primeros nueve meses del año se dictaron 677 sentencias condenatorias, que involucran a 688 funcionarios públicos, incluyendo 59 alcaldes y 3 gobernadores regionales. A ello se suman 431 servidores públicos y 374 terceros, procesados por su participación en diversos casos de .

El trabajo fiscal también contempló operativos a escala nacional: se realizaron 13 operativos y 6 megaoperativos, con 215 detenciones y el allanamiento de 146 inmuebles.

Cano Gamero destacó el desempeño de los despachos con mayores resultados, entre ellos el Segundo Despacho FECOF Cusco–La Convención, que alcanzó 26 sentencias condenatorias; el Segundo Despacho FECOF Ayacucho y la FECOF Cusco–sede Wanchaq, con 16 sentencias cada uno; y el Segundo Despacho FECOF Lima Norte, con 15.

El coordinador nacional también reconoció la labor de fiscales como Gladys Victoria Aparicio Aragón (Cusco), José André Castillo Salcedo y Ronald Guido Acostupa Huallparimachi (Cusco–La Convención), además del fiscal provincial Jorge Nicolás Quispe (Ayacucho).

“Cada investigación y cada sentencia obtenida es reflejo de que en el Perú la justicia no se detiene ante el flagelo de la corrupción”, afirmó.

