El IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción dejó conclusiones urgentes para empresas, instituciones y sociedad civil. Iván Martínez López, vicepresidente internacional y cofundador de la World Compliance Association, destacó que el mensaje de fondo no debe perderse: “La corrupción mata. Es uno de los principales obstáculos para los derechos sociales y para la evolución económica de los países”.

El encuentro, desarrollado en Lima, reunió a especialistas internacionales que abordaron temas diversos como la lucha contra la corrupción, la prevención de lavado de activos, la sostenibilidad, el impacto de la inteligencia artificial, el ESG, la ciberseguridad y la privacidad de datos.

“Se reafirmó que las herramientas preventivas, la formación y el desarrollo de tecnologías son las armas más eficaces para combatir la corrupción”, sostuvo Martínez López.

Consultado sobre los retos que emergen con más fuerza tras el Congreso, el especialista fue categórico: “Tenemos un clásico, que son los niveles de corrupción que siguen azotando al país. Pero lo más nuevo, y lo que ha despertado mayor interés, es todo lo relacionado con la inteligencia artificial y cómo aplicarla de forma ética, explicable y transparente”.

En ese sentido, Martínez recordó que el Perú acaba de aprobar su ley y reglamento sobre inteligencia artificial, inspirados en el marco europeo. “Quizá la inteligencia artificial ha sido el aspecto que más interés despertó en el Congreso por su novedad y porque ya está impactando directamente en la sociedad y en las empresas”, afirmó.

Otro de los temas centrales fue la gestión de los conflictos de interés. Martínez presentó la norma internacional ISO 37009 como referencia clave para las organizaciones. Con tono crítico, alertó sobre la cultura instalada en el país: “Hablé del ‘clan de los patas’, esa costumbre del amiguito que me arregla la licencia, la licitación o el puesto de trabajo. Esa cultura, que prioriza el favor por encima de la ética y la eficiencia, es uno de los mayores impulsores de la corrupción y el fraude”.

Para el experto, combatir esa cultura requiere voluntad y reformas profundas: “Se han hecho avances, sobre todo en el sector privado, pero ahora toca exigir mucho más al poder legislativo, especialmente en la financiación de campañas políticas y en la prevención de conflictos de interés en cargos públicos”.

El Congreso también puso énfasis en las investigaciones internas dentro de las organizaciones, a la luz de la ISO 37008. Martínez advirtió que “una investigación interna mal desarrollada puede invalidar pruebas e incluso generar sanciones severas para la organización”. Por ello, el taller que dirigió buscó brindar herramientas prácticas para implementar protocolos eficaces y legales.

Respecto a las tendencias preventivas, destacó el rol de la tecnología: “Cada vez más veremos el uso de Big Data e inteligencia artificial para identificar conflictos de interés no declarados. Hoy existen herramientas open source muy asequibles que pueden fortalecer los sistemas de compliance”.

Pero para Martínez, el objetivo final trasciende la técnica y los protocolos: “La ética es la base de todo. Compliance es vehículo, no destino. El día que no sea necesario porque la conducta ética se ha elevado, habremos alcanzado la verdadera meta”. En esa línea, recordó la declaración de Naciones Unidas: “Si la corrupción mata, entonces los corruptos son asesinos, y la sociedad debe expulsarlos”.

La cooperación internacional fue otro punto clave del Congreso. Martínez subrayó que el Perú ha sabido nutrirse de experiencias europeas en la regulación de la inteligencia artificial: “La combinación máquina-persona seguirá siendo la clave. Los marcos legales deben garantizar que el uso de IA sea ético, transparente y respetuoso de los derechos ciudadanos”.

De cara al futuro, el experto no duda sobre la agenda que dominará los próximos congresos: “Indiscutiblemente, inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Es el tema que ya está en la mesa y que seguirá marcando la conversación en los próximos años, junto con conceptos como la transhumanización”.

Finalmente, Martínez dejó un mensaje para las organizaciones: “El reto no es solo aplicar normas y protocolos, sino generar una cultura ética que expulse a los corruptos y evite que la sociedad siga pagando con vidas las consecuencias de la corrupción”.