En el Perú, la tendencia de compliance sería similar a la de América Latina, que tiene como prioridad los cumplimientos en ciberseguridad, protección de datos y privacidad, gobierno corporativo y lucha contra la corrupción.

Estos resultados -con la ciberseguridad como mayor preocupación- reflejan una creciente preocupación por los riesgos asociados a fraudes financieros y ataques informáticos, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado, con muchas industrias están automatizando sus procesos operacionales.

De hecho, los cambios tecnológicos son, para un 39% de empresas de la región, la principal razón que han influido en las decisiones de inversión de su organización en materia de cumplimiento .

Otros factores que hacen que las compañías de Latinoamérica inviertan es para mejorar la efectividad del cumplimiento (33%), el cumplimiento regulatorio, gubernamental u otras acciones/respuestas (33%), abordar áreas de alto riesgo (32%), o por cambios regulatorios (30%).

Si bien cada año las empresas vienen tomando conciencia en la importancia de invertir en compliance, en algunos casos la toma de acción aún se daría más por un tema de obligación en cumplir con ciertos estándares, comentó Nancy Yong, socia líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgos, Cumplimiento y Servicios Forenses de PwC Perú.

“ En Latinoamérica actuamos más por reacción que por proactividad. Cuando veo que, por ejemplo, me sancionan, sucede algún problema, o vulneraron mi sistema de información y se robaron mi información, me preocupo y recién tomo conciencia cuando me pasa algo”, comentó a Gestión.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial declara consentido acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Cosapi

Yong precisó que lo ideal, en términos de cumplimiento, sería que cada organización establezca un modelo con el cual identifique los riesgos a los que puede estar expuesta la empresa y con que legislación deberá cumplir por su sector, así como las leyes que son transversales a todos los rubros.

La representante de PwC recordó que, por ejemplo, en Perú algunas normativas transversales son la legislación 31740, vinculado con temas anticorrupción, financiamiento del terrorismo, tráfico de influencias, protección de los bienes culturales, entre otros; y también la ley de protección de datos personales, así como la supervisión de Indecopi a aspectos relacionados con libre competencia.

“Lamentablemente el tomar conciencia corporativa, empresarial, cuesta. Lo ideal sería que hay una conciencia que viene con un enfoque ‘top down’ que viene liderada por los accionistas y que decante en el directorio”, añadió.

Para un 75% de empresas latinoamericanas, el entorno de cumplimiento normativo se ha vuelto cada vez más complejo en los últimos tres años

¿Por qué debe ser relevante el compliance para Perú?

Yong resaltó que, en el caso del Perú, se tienen 31 principios de gobierno corporativo que son de cumplimiento obligatorio para las empresas que cotizan acciones de algún valor en la bolsa peruana. Uno de los pilares es la lucha contra el soborno y la corrupción, lavado de activos y otros fraudes, que son factores relevantes para el cumplimiento.

Asimismo, basándose en la encuesta global de crímenes económicos, la representante de PwC precisó que cerca de la mitad de empresas en el país han sufrido algún tipo de fraude.

“Las empresas peruanas indican en un 43% que en los últimos dos años han sufrido algún caso de fraude o de corrupción o de alguna situación irregular en la organización. Es crítico, pero la otra lectura es el otro 50% no ha sufrido ningún fraude o su sistema de información no identifican esas situaciones de fraude”, refirió.

La especialista consideró que la aparición de temas vinculados con las automatizaciones de procesos que vienen haciendo actualmente las organizaciones han hecho que estas sean conscientes de que son bastante más vulnerables a ciberataques que podrían afectar sus datos , lo que resalta la importancia de la ciberseguridad.

Por ello, Yong estimó que alrededor de un 50% de empresas en el Perú afirman haber realizado evaluaciones de riesgo de fraude en sus organizaciones en los últimos 12 meses. Sin embargo, esto aún está por debajo del promedio mundial.

“En comparación, el mundo te dice que el 60% de las organizaciones aproximadamente ya están considerando como parte de su gestión ideal de riesgo los temas de riesgo de fraude”, indicó.

Cabe mencionar que, según indicó la especialista, en términos de compliance, las industrias más relevantes están relacionadas con energía, la manufactura, el sistema financiero seguro, farmacéuticas, retail y consumer, y tecnología.

En América Latina se tiene como prioridad los cumplimientos en ciberseguridad.

¿Inversión en tecnología e IA en Latinoamérica?

Aunque los niveles de actuación o de reacción que las empresas latinoamericanas tienen en cumplimiento son relativamente menores que en el indicador global, Yong señaló que la situación es diferente en lo relacionado a la inversión en temas de tecnología.

A nivel global, cerca de 4 de cada 10 empresas actualmente utilizan o tiene previsto invertir en tecnología y datos para automatizar y optimizar sus actividades de cumplimiento, mientras que en Latinoamérica entre el 45% y 55% piensa invertir en tecnología.

Además, para el 68% de empresas latinoamericanas la transformación digital será una iniciativa estratégica que necesitará la participación de compliance en los próximos tres años.

“Evidentemente los países desarrollados ya lo tienen un poco más evolucionado que en el caso latinoamericano y por eso es que en este lado del continente es que estamos invirtiendo un poquito más últimamente”, sostuvo Yong.

La representante de PwC agregó que, pese a que la tecnología e inteligencia artificial (IA) viene avanzando, especialmente desde la pandemia, la normativa no necesariamente está avanzando a la misma velocidad pues, por lo menos en el Perú, aún no se tiene normas específicas respecto al uso de IA.

Si bien la mayoría de empresas de la región están invirtiendo en herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia y efectividad del cumplimiento, el 47% de los encuestados del estudio expresó inquietud por la seguridad y privacidad de los datos, mientras que el 36% mencionó la gobernanza de la IA como un reto importante .

Los cambios tecnológicos son, para un 39% de empresas de la región, la principal razón para sus decisiones de inversión de su organización en materia de cumplimiento.

También te puede interesar:

1) Sistemas de compliance: ¿es necesario para todas las empresas?

2) Inteligencia artificial: ¿Qué es el mundo OMO?

3) WCA: la importancia de los datos y el riesgo reputacional de no saber cuidarlos

SOBRE EL AUTOR Guadalupe Gamboa Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia en radio, tv y web. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.