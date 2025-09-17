En el marco del IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, se desarrolló el panel “El poder del periodismo en la agenda política y lucha contra la corrupción”, moderado por el periodista y comunicador de asuntos públicos José Salazar.

La mesa reunió a destacadas figuras del periodismo peruano: Rosana Cueva (América TV y Canal N), Martín Hidalgo (El Comercio y ECDATA) y Omar Mariluz, director periodístico del diario Gestión y conductor en Canal N.

Durante la conversación, se abordaron los desafíos que enfrenta la prensa en un escenario político marcado por la crisis de credibilidad, la desinformación y los ataques a periodistas.

El director periodístico de Gestión, Omar Mariluz, advirtió que hoy existe una “pérdida de vergüenza” por parte del poder político, lo cual ha generado un ambiente de impunidad.

“Cada vez se están envalentonando más, se sienten mucho más empoderados de lo que pueden hacer. Y no va a pasar nada porque existe una impunidad absoluta, con un sistema de justicia y una fiscalía politizados”, señaló.

Mariluz subrayó que esa situación ha derivado en un incremento de los ataques directos contra periodistas y medios de comunicación, lo cual pone en riesgo el papel de la prensa en la defensa de la verdad.

“Lo que terminamos haciendo es matar la verdad y los hechos. Ese es el problema, y por eso el periodismo en su conjunto, sin importar banderas ni plataformas, hoy está bajo amenaza”, agregó.

José Salazar (moderador), Rosana Cueva (directora periodística de América TV y Canal N), Omar Mariluz (director periodístico de Gestión) y Martín Hidalgo (Jefe de la Unidad de Investigaciones de El Comercio y fundador de ECDATA).

No obstante, el director de este medio destacó la vigencia y la fuerza de los medios tradicionales.

“Cuando quiero confirmar un hecho, abro América Televisión, Gestión o El Comercio. Eso refleja que nuestras marcas siguen siendo fuertes porque nos guiamos por principios éticos y por la validación rigurosa de la información”, sostuvo.

Sobre el crecimiento de plataformas digitales y nuevas voces en el ecosistema mediático, Mariluz mostró una mirada integradora: “No se contraponen. Yo como consumidor puedo escuchar a un podcast, leer una nota en El Comercio o ver una entrevista en televisión. Lo importante es que exista pluralidad de formatos. Habrá buenos y malos periodistas en todas las plataformas, pero al final es el público quien decide a quién seguir y a quién no”.

Finalmente, remarcó que el escenario de “hiperinformación” representa más una oportunidad que una amenaza: “Vivimos en un mundo de alto consumo de información. La gran tarea es seguir ofreciendo periodismo de calidad, riguroso y con impacto en la ciudadanía”.