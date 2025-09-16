El Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, señaló que la corrupción ha cambiado de forma, de instrumentos y de velocidad. “Nos exige estar al día, porque la dinámica no se va a detener”, comentó.

Durante el IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, señaló que la inteligencia artificial y los activos virtuales, ya forman parte de la economía local, pero que aún carecen de un marco regulatorio.

En esa línea, dijo que la lucha anticorrupción requiere esfuerzos coordinados a nivel regional y global.

“Este es un esfuerzo que no se puede hacer de a uno, tiene que ser en grupo, entre países y sociedades. La corrupción se puede vencer, pero no es fácil ni de corto plazo. No hay que cesar nunca en ese esfuerzo”, afirmó.

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción. Foto: Gestión.

Regulación pendiente

En otro momento, comentó sobre las regulaciones pendientes. Particularmente, el uso de criptomonedas para el pago de productos y servicios.

“El otro día leía que ya se pueden pagar taxis o buses en Lima si tienes Bitcoin. Hemos avanzado en exigir que los proveedores reporten a la UIF, pero más allá de eso, no se ha regulado, ni siquiera se ha puesto en la agenda legislativa”, cuestionó.

La SBS recordó que, si bien los proveedores de servicios de activos virtuales están obligados a reportar operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), todavía no se ha iniciado un debate legislativo sobre cómo regular estas actividades.