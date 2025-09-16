OpenAI ha lanzado GPT-5-Codex, una versión de GPT-5 optimizada para la codificación con agentes en Codex que ha sido entrenada para tareas de ingeniería complejas del mundo real con capacidad de adaptar el tiempo que dedica a pensar, desde unos segundos para tareas sencillas hasta siete horas para tareas complejas de codificación, para ofrecer un mejor rendimiento en sus resultados, incluso, corrigiendo sus propios errores.

La empresa especializada en inteligencia artificial (IA) ha subrayado que desde que lanzó por primera vez Codex CLI en abril, y Codex web en mayo, su herramienta diseñada para la programación ha evolucionado para convertirse en “un colaborador de programación más eficaz”, que permite su uso desde la terminal o IDE, la web, desde GitHub o, incluso desde la ‘app’ de ChatGPT para iOS, para facilitar el flujo de trabajo. Todo ello, incluido en los planes ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu y Enterprise.

Siguiendo esta línea, OpenAI ha anunciado ahora el lanzamiento de GPT-5-Codex, que incorpora su modelo de IA más avanzado GPT-5 a la herramienta Codex para impulsar la codificación con agentes, de cara a realizar tareas en la nube y revisión de código, así como para llevar a cabo tareas locales con mejores resultados, tal y como ha recogido la compañía en un comunicado en su página web.

Concretamente, esta herramienta ha sido optimizada para la ingeniería de ‘software’ con agentes en Codex, y es igual de competente en sesiones rápidas e interactivas como en la ejecución independiente de tareas largas y complejas. Según ha explicado, GPT-5-Codex es capaz de llevar a cabo la creación de proyectos completos desde cero, la adición de característica y pruebas, la depuración, o la revisión de código.

OpenAI también ha indicado que es “más manejable y se ajusta mejor” a AGENTS.md, un archivo diseñado para dar instrucciones a los agentes de IA que trabajan con código, por lo que produce código de mayor calidad. Así, basta con describir lo que se necesita de forma sencilla, “sin escribir largas instrucciones”, para que GPT-5-Codex comience a funcionar.

Otra de las mejoras de GPT-5-Codex es que adapta el tiempo que dedica a pensar, y lo hace de forma más dinámica en base a la complejidad de la tarea. Para ello, combina dos habilidades de agente de programación, como es la colaboración con los desarrolladores en sesiones interactivas y “la ejecución persistente e independiente en tareas más largas”.

Esto se traduce en que Codex actúa de forma más ágil ante solicitudes pequeñas y concretas, o mientras se conversa con él, a la vez que dedicará más tiempo a las tareas que requieran mayor atención. En este sentido, OpenAI ha comprobado que este nuevo modelo puede trabajar de forma independiente durante más de siete horas seguidas en tareas grandes y complejas, corrigiendo sus propios errores de prueba para ofrecer resultados exitosos, según ha afirmado la compañía.

REVISIONES DE CÓDIGO Y DETECCIÓN DE FALLOS CRÍTICOS

La empresa ha destacado igualmente que GPT-5-Codex ha sido entrenado específicamente para realizar revisiones de código y detectar fallos críticos. Para ello, durante la revisión, explora y analiza el código base y, tras ello, ejecuta el código y las pruebas para validar su corrección.

OpenAI ha comprobado las capacidades de revisión de código del nuevo modelo analizando repositorios de código abierto populares, con la intervención de ingenieros de ‘software’ con experiencia para evaluar la corrección e importancia de los comentarios de la revisión.

“Observamos que los comentarios de GPT-5-Codex tienen menos probabilidades de ser incorrectos o irrelevantes, lo que permite que el usuario preste más atención a los problemas críticos”, han explicado desde OpenAI. Por otro lado, la compañía estadounidense ha asegurado que es un “socio confiable” para las tareas ‘front-end’, esto es, todas las actividades de desarrollo de ‘software’ relacionadas con la parte de un sitio web o aplicación con la que los usuarios interactúan directamente.

También ofrece la posibilidad de crear aplicaciones de escritorio atractivas, y muestra mejoras notables en la evaluación de las preferencias humanas al crear sitios web móviles.

Con todo ello, OpenAI ha asegurado que GPT-5-Codex amplía su accesibilidad y funcionalidades, permitiendo a los desarrolladores integrarlo en su flujo de trabajo de diversas maneras, dado que la herramienta ya no se limita a un único entorno.

CODEX CLI

Asimismo, OpenAI también ha compartido que la Interfaz de Línea de Comandos de Codex ha sido reconstruida en torno a flujos de trabajo de codificación con agentes para convertir los modelos de OpenAI en socios “más capaces y fiables”. De esta manera, ahora se pueden adjuntar y compartir imágenes directamente en la CLI para facilitar las decisiones en torno al diseño.

Codex también podrá monitorizar el progreso con una lista de tareas que incluyen herramientas como la búsqueda web y MCP (un estándar abierto para que los LLMs se puedan conectar y usen datos y herramientas externas de manera segura), lo que permitirá un uso más preciso de las herramientas en general.

Por su parte, la interfaz de usuario se ha actualizado para que las llamadas a herramientas y las comparaciones tengan un mejor formato y sean más fáciles de seguir.