Ante el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, el Ministerio de la Producción (Produce) anunció que buscará aumentar su gasto en innovación para impulsar la competitividad y productividad del país.

Actualmente la inversión nacional en innovación asciende al 0.17% del Producto Bruto Interno (PBI) , por debajo del cerca de 2% que asumen otras naciones en este rubro. Pero, ¿a cuánto aumentaría?

“La inversión que hace el Estado buscamos mover la aguja de 0.17% y llegar al 1% al 2030 y lo estamos apostando por la potencialidad. La innovación nosotros la vemos no solo como un aspecto tecnológico, de sistemas o de software, vemos todo lo que podemos transformar, la biodiversidad de nuestro país”, comentó César Quispe, viceministro de MYPE e Industria del Produce.

Para ello, el viceministro explicó que uno de los pasos es la gestión, ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de una solicitud de crédito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 200 millones, que permitiría cofinanciar proyectos de innovación y desarrollo productivo.

Estos fondos, que se destinarán a lo largo de los próximos siete años canalizados por ProInnóvate, apoyarán el desarrollo de startups innovadoras, así como la obtención de certificaciones clave que permitan a las empresas acceder a nuevos mercados.

“La apuesta que tenemos con Proinnóvate es financiar la innovación, sus costos, de ahí capital de riesgo que muchas veces el privado no lo puede asumir y el estado apuesta. Tenemos experiencias exitosas. Por cada sol que el Estado invierte en innovación se generan siete, es bastante importante ”, sostuvo.

El Ministerio de la Producción estima que por cada S/ 1 invertido en innovación se generan S/ 7. (Imagen: Andina)

Otras medidas

Otra estrategia, señaló el viceministro, será la red de Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITES). Actualmente existen 25 de estos centros instalados en 21 regiones del país.

Estos CITES, explicó, son considerados “buques insignia” que llevan la innovación a cadenas productivas como la agroindustria, pesca, agricultura y textiles, ayudando a transformar materias primas en productos de mayor valor agregado, como el aceite de palta a partir de la pulpa de la misma fruta.

Adicionalmente, se han implementado programas de entrenamiento digital para mypes en colaboración con gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Mercado Libre y Claro, buscando que las empresas adopten tecnologías en sus procesos logísticos y operativos

Según recordó, en el sector productivo un 99.4% son micro y pequeñas empresas, por lo que el gran desafío es precisamente la incorporación de tecnologías y la promoción de la innovación.

“Muchos emprendedores se constituyen por necesidad, pero lo que nosotros estamos buscando es que haya emprendedores que creen soluciones a problemas, que vean un problema o un producto que el mercado necesita”, añadió.

Por otro lado, el viceministro destacó la reciente aprobación y reglamentación de la Ley de Inteligencia Artificial (IA), la primera norma de este tipo a nivel de gobierno, pero ¿cómo viene avanzando Produce en este aspecto?

Por ahora, afirmó que ya se viene implementando la IA en pasos concretos, como el desarrollo de un asistente virtual vía WhatsApp para mypes, que ofrece asesoramiento tributario y orientación.