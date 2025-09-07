El Ministerio de la Producción (Produce), mediante el programa ProInnóvate, anunció la apertura de dos concursos nacionales que permitirán a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) acceder a créditos con garantía estatal. El objetivo es que estas organizaciones puedan financiar proyectos de innovación, implementar tecnologías y optimizar procesos que fortalezcan su competitividad.

“El Estado respalda sus créditos para que puedan innovar, modernizarse y competir en igualdad de condiciones en el mercado nacional e internacional”, destacó el ministro de la Producción, Sergio González Guerrero.

Financiamiento para modernización tecnológica

El Programa de Garantías Tecnológicas para Proyectos de Modernización busca facilitar el acceso a créditos destinados a implementar mejoras tecnológicas recomendadas por los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) en los últimos dos años.

La convocatoria está dirigida a mipymes con más de dos años de operación y ventas anuales no mayores a S/ 11′845,000 (2024). Los proyectos elegibles comprenden la adquisición de maquinaria, optimización de procesos productivos y capacitación técnica.

Las empresas seleccionadas recibirán un Certificado Tecnológico que les permitirá acceder a una garantía estatal de hasta el 80% del crédito, con un tope de S/ 720,000. Las postulaciones estarán abiertas entre el 12 de setiembre y el 28 de octubre de 2025 (1:00 p.m.), o hasta agotar los cupos disponibles.

Garantías para proyectos de innovación

El segundo concurso corresponde al Programa de Garantías Tecnológicas para Proyectos de Innovación, dirigido a mipymes que hayan desarrollado soluciones cofinanciadas por ProInnóvate y validadas técnica y comercialmente.

Las empresas que superen la evaluación técnica, financiera y legal recibirán el Certificado Tecnológico, requisito para acceder a la garantía estatal de hasta el 80% del crédito, con un tope de S/ 720,000.

El financiamiento podrá destinarse a ampliar la capacidad productiva, reforzar la comercialización, mejorar la distribución o replicar el modelo innovador. La convocatoria estará abierta en modalidad de ventanilla desde el 12 de setiembre hasta el 15 de diciembre de 2025 (1:00 p.m.).

Adicionalmente, ProInnóvate presentó el concurso Validación de la Innovación – Economía Circular, que ofrece financiamiento no reembolsable de hasta S/ 500,000.

Está dirigido a pymes, cooperativas y asociaciones que busquen transformar un prototipo o piloto en un producto o proceso comercializable bajo principios de economía circular, como la reducción de desperdicios, la optimización de recursos y la generación de valor sostenible.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 25 de setiembre (1:00 p.m.).