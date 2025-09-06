La leyenda de la comedia televisiva “The Office”, emitida entre 2005 y 2013, tendrá una versión mexicana llamada “La oficina”, la cual aterrizará en Amazon Prime Video. Conoce más sobre el remake protagonizado por Fernando Bonilla.

Vale precisar que la versión estadounidense, liderada por Steve Carell como Michael Scott, se basó en la serie británica homónima creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

El director de "La oficina", Gaz Alasraki, y su showrunner Marcos Bucay (Foto: TalentOnTheRoad / Instagram)

SINOPSIS DE “LA OFICINA”, EL REMAKE DE “THE OFFICE”

“La oficina” sigue a Jerónimo Ponce III, gerente regional de la industria jabonera familiar Olimpo, ubicada en Aguas Calientes, quien hace miserable la vida de sus empleados, que pese a no tolerarlo, deben aguantar los atropellos que sufren desde que asumió el liderazgo de la empresa, pese a que es incompetente y no está preparado para el cargo.

Pero él no estará solo, pues tendrá un gran aliado. Se trata de Aniv Rubio, más conocido por el resto de los trabajadores como “El lamebotas”, quien tolerará todo lo que su jefe le ordene, por lo que no dudará en contarle hasta los más mínimos detalles de todo lo que pasa. De esta forma, los empleados de Olimpo vivirán un infierno.

"La oficina" se centrará en una empresa jabonera (Foto: TalentOnTheRoad / Instagram)

FECHA DE ESTRENO DE “LA OFICINA”

El remake mexicano “La oficina” aún no tiene fecha de estreno, pero llegaría en cualquier momento de 2026 por Amazon Prime Video; por tanto, para disfrutar de sus episodios deberás contar con una suscripción activa a dicha plataforma de streaming.

Olimpo es la empresa donde se desarrollará "La oficina" (Foto: TalentOnTheRoad / Instagram)

ACTORES DE “LA OFICINA”

El papel de Jerónimo Ponce III es interpretado por Fernando Bonilla. “Es un tipo con traumas que provoca cringe. Es torpe, inoportuno, que tiene un enorme sentimiento de impostor porque está en un lugar para el que no está capacitado, pues es el hijo del dueño y le dieron el puesto de jefe (…). Su inseguridad lo hace tener la necesidad de demostrar al mundo que está capacitado” , dijo el actor en una entrevista a Sopitas.com.

, dijo el actor en una entrevista a Sopitas.com. En tanto, Aniv Rubio es interpretado por Edgar Villar, quien dijo al mismo medio: “Su personaje retrata al trabajador de la oficina mexicana que es el ‘lamebotas’. Es el que aguanta, hace contra video y marea lo que diga el jefe, pero se desquita con los demás y se siente segundo jefe” .

. Elena del Río como Sofi

Fabrizio Santini como Memo

Algunos actores de "La oficina" (Foto: TalentOnTheRoad / Instagram)

MÁS SOBRE “LA OFICINA”

El director y productor ejecutivo de “La oficina”, Gary “Gaz” Alazraki, aseguró que la serie no es una copia de la original inglesa o de la versión estadounidense, sino es completamente distinta y tendrá identidad propia relacionada a la realidad mexicana, donde hay muchas empresas familiares con “un jefe incompetente al que no puedes correr porque es el hijo del dueño. Literalmente, es el peor”, indicó en esa misma entrevista.