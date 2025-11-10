La legisladora de Podemos Perú, Ariana Orué, negó que haya usado a su coordinador parlamentario Alex Paredes como chofer para ir al gimnasio, tal como denunció Cuarto Poder.

En conferencia de prensa, aseguró que se ha distorsionado la información, al señalar que no estaban dentro del horario laboral. También descartó que haya realizado un mal uso de los recursos del Parlamento.

“El carro no es del Congreso, a mí no me asignan combustible y hemos estado fuera del horario laboral. En este caso, con mi coordinador, quien justamente estaba cerca y con el que yo coordino y hago muchas funciones, nos hemos venido del gimnasio a mi casa, porque estábamos dentro de la hora, y me he regresado acá al Congreso”, indicó esta mañana.

También denunció que viene siendo víctima de un supuesto reglaje desde meses atrás.

“Es lo único que han podido sacar y es una información que se está distorsionando. Yo hace días había denunciado un reglaje a la seguridad del Congreso. Hemos presentado, incluso, evidencia de fiscalizadores de la Municipalidad del Callao, que están cerca a mi casa y coincidentemente el día de ayer sale un reportaje en el que prácticamente me han seguido hasta un gimnasio”, cuestionó.

Orué insistió en que se ha vulnerado su privacidad y nuevamente aseguró que no utilizó a su coordinador parlamentario para labores ajenas a sus funciones. Según dijo, tiene evidencias de ello.

“El trabajador muy amablemente lo que ha hecho es decir si me puede llevar al Congreso mientras vamos coordinando, y ha sido una sola vez, o unas dos veces más, en todo el año que vengo fiscalizando y ejerciendo el cargo de congresista”, sostuvo.

DEFIENDE CONTRATACIÓN DE ASESOR

Cuarto Poder reveló también que otro asesor de la legisladora, identificado como Renzo Nicolás Basurco, tendría una relación cercana con su hermana, Shirley Orué.

Sobre este tema, la congresista defendió la contratación de esta persona, pese a que es socio de África Producciones Perú S.A.C., la empresa de su hermana, dedicada a eventos, marketing y publicidad.

Alegó que se trata de un profesional con trayectoria que cumple con todos los requisitos para el cargo y negó que en este momento tenga una relación sentimental con su hermana.

“Lo pueden vincular porque, al final, se supone que ya están entrando en campaña y van a distorsionar la información. El señor Nicolás está soltero y cumple con todos los requisitos. No lo voy a dejar sin trabajo, como está pidiendo la gente, porque es una persona profesional, humilde y del Callao”, apuntó.

