Revelan que congresista Ariana Orué usó a coordinador como chofer para ir al gimnasio. Foto: Cuarto Poder
, mientras él la esperaba en las afueras del establecimiento sin realizar su trabajo habitual, reveló el dominical Cuarto Poder.

El coordinador fue identificado como Alex Paredes, quien es coordinador parlamentario y gana 3,146 soles mensuales. Tiene como función principal articular demandas ciudadanas en el despacho de la congresista, pero las imágenes lo captaron esperando fuera del gimnasio en un auto que tiene “permiso oficial vehicular”.

tiempo en donde tiene la libertad de realizar las acciones que el considere oportunas.

“Está fuera del horario laboral. Él fuera del horario laboral puede realizar la acción que él quiera”, indicó la parlamentaria.

representando la región Callao y mostrando una imagen comunicacional activa en redes sociales, aunque con bajo perfil dentro del Legislativo

¿Asesor vinculado al entorno familiar de la congresista?

El programa reveló también que otro asesor, identificado como Renzo Nicolás Basurco,

En el año 2021 El vehículo le pertenecería al padre de la congresista.

Además, figura como socio de una empresa junto a Shirley Orué, dedicada a la realización de eventos y publicidad.

Ariana Orué accedió al Congreso como accesitaria tras el fallecimiento del excongresista Enrique Wong. Foto: TV Perú.

