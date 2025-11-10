Una serie de videos revelaron que la congresista Ariana Orué, de la bancada Podemos Perú, utilizó a su coordinador parlamentario como chofer para ir al gimnasio, mientras él la esperaba en las afueras del establecimiento sin realizar su trabajo habitual, reveló el dominical Cuarto Poder.

El coordinador fue identificado como Alex Paredes, quien es coordinador parlamentario y gana 3,146 soles mensuales. Tiene como función principal articular demandas ciudadanas en el despacho de la congresista, pero las imágenes lo captaron esperando fuera del gimnasio en un auto que tiene “permiso oficial vehicular”.

Tras ser consultada por este hecho, la legisladora indicó que el coordinador que la llevó al gimnasio se encontraba fuera del horario laboral, tiempo en donde tiene la libertad de realizar las acciones que el considere oportunas.

“Está fuera del horario laboral. Él fuera del horario laboral puede realizar la acción que él quiera”, indicó la parlamentaria.

Ariana Orué accedió al Congreso como accesitaria tras el fallecimiento del excongresista Enrique Wong, representando la región Callao y mostrando una imagen comunicacional activa en redes sociales, aunque con bajo perfil dentro del Legislativo

¿Asesor vinculado al entorno familiar de la congresista?

El programa reveló también que otro asesor, identificado como Renzo Nicolás Basurco, tendría una relación cercana con la hermana de la congresista, Shirley Orué.

En el año 2021 ambos fueron detenidos en un auto en aparente estado de ebriedad, según se constata en registros policiales. El vehículo le pertenecería al padre de la congresista.

Basurco fue contratado como asesor II en el Congreso con un sueldo de 10 mil soles. Además, figura como socio de una empresa junto a Shirley Orué, dedicada a la realización de eventos y publicidad.