Comisión de Ética aprueba investigar a congresista Lucinda Vásquez por el 'Caso cortaúñas'. Foto: Congreso.
La , luego de que se difundieran imágenes en las que uno de sus asesores le corta las uñas de los pies durante el horario laboral.

El caso, conocido como el , donde también se muestra a otro trabajador del despacho parlamentario preparándole alimentos, acciones que no forman parte de sus funciones oficiales.

Durante la sesión, Vásquez asistió de manera presencial y solicitó que se garantice el respeto al debido proceso.

La , sino que habrían ocurrido el año pasado, por lo que, según indicó, no puede hablarse de flagrancia.

“No se puede hablar de flagrancia porque esto ha ocurrido el año pasado. Por eso estoy pidiendo que se investigue de acuerdo al debido proceso”, manifestó la congresista.

Situación de Lucinda Vásquez está en manos de la Comisión de Ética. Reglamento del Congreso contempla una sanción máxima de 120 días de suspensión. (Foto: Captura TV / Cuarto Poder)

Por su parte, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) sostuvo que el caso debería pasar directamente a sanción, al considerar que la falta está probada. No obstante, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, señaló que ello no sería posible, ya que el procedimiento no está contemplado en el reglamento y las imágenes corresponden al 2024.

Según el Reglamento del Congreso, la Comisión de Ética puede recomendar sanciones que van desde una amonestación si se determina que hubo uso indebido de recursos humanos asignados al despacho parlamentario.

