La congresista Lucinda Vásquez Vela respondió públicamente tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que la muestra mientras un asesor le corta las uñas de los pies en su despacho parlamentario.

En un comunicado oficial, la legisladora rechazó las acusaciones del dominical, al que acusa de “mancillar su honor y reputación” atribuyéndole acciones “falsas” y “distorsionadas”.

Sin embargo, no pudo explicar la existencia de dichas imágenes que corroboran el reportaje de Cuarto Poder.

Vásquez negó haber obligado o humillado a los trabajadores de su oficina, como se sugiere en el reportaje.

“Rechazo categóricamente cualquier intento de manipulación a través del uso indebido de información que busque distorsionar mi labor parlamentaria”, señala el documento difundido por la parlamentaria.

Vásquez sostuvo que el caso responde a un acto de “venganza” por parte de extrabajadores de su despacho, quienes -según afirma- buscan generar zozobra y afectar su imagen pública.

“Esta situación demuestra un ataque sin precedente que busca generar zozobras en mi entorno y pánico a la ciudadanía”, agrega el comunicado.

Finalmente, la congresista ratificó su compromiso con la transparencia, la ética y la moral, y rechazó cualquier versión que intente “desvirtuar” su labor parlamentaria.

El reportaje difundido por Cuarto Poder generó diversas reacciones en redes sociales y en el ámbito político, por mostrar al asesor realizando tareas personales dentro del Congreso.

Lucinda Vásquez, congresista Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial. (Foto: Congreso)

Las otras labores de sus asesores

Otras imágenes muestran al asesor Willer Sajami Collantes preparando alimentos en la casa de Vásquez durante su horario laboral, donde también aparece el esposo de la congresista.

Además, el asistente congresal Luis Llaguento también fue fotografiado en labores similares en cocina, presuntamente para servir a la parlamentaria.

Tras ser consultada, Vázquez negó reiteradamente haber obligado a sus asesores a realizar estas tareas. También fue abordado Willer Sajami, unos de sus asesores que salen en las fotografías, pero evitó responder a la prensa.