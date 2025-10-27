La bancada de Fuerza Popular se quedó con 20 integrantes, luego de que la congresista Vivian Olivos presentara su renuncia irrevocable a dicho grupo parlamentario.

Olivos oficializó la decisión mediante un oficio dirigido al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, en el que solicitó también ser considerada como congresista no agrupada.

En su escrito, Olivos recordó que forma parte de la bancada desde el inicio del actual periodo parlamentario. Además, indicó que su vínculo con el partido se remonta a hace más de 15 años, cuando empezó a desarrollar actividades políticas en la región Lima Provincias.

¿Por qué renunció Vivian Olivos a Fuerza Popular?

La legisladora precisó que su renuncia responde a razones “estrictamente personales y de conciencia”, aunque no detalló los motivos específicos.

Olivos señaló que su labor dentro del partido fundado por Keiko Fujimori se basó en el respeto a los principios con los que nació esa organización política.

“Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con la misma vocación y entrega por los ciudadanos de la región Lima Provincias y del Perú”, indicó en el documento.

Ahora, la decisión deberá ser procesada por la Oficialía Mayor y comunicada formalmente a la Mesa Directiva para su ejecución.