La ola de inseguridad ciudadana continúa en el país. Las extorsiones que viven a diario los ciudadanos y los micro y pequeños empresarios por parte de las organizaciones criminales extranjeras que operan en el país, como el ‘Tren de Aragua’, llegó hasta la política.

El programa “Domingo al día” reveló que dos congresistas eran extorsionadas por una organización criminal denominada ‘Los lagartos del terror’ a través de mensajes de WhatsApp. Estos criminales le solicitaban fuertes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus familias.

Las víctimas de extorsión fueron las legisladoras de Fuerza Popular Vivian Olivos y Patricia Juárez, quienes denunciaron que esta organización criminal les exigían hasta S/ 10,000.

“Somos de la legión Oder, cuídese y ya sabe, ya sabemos dónde vive, es decisión de usted si quiere que muera un familiar, nosotros ya dimos nuestra advertencia”, se escucha decir a uno de los delincuentes en un audio enviado al celular de Juárez.

Los criminales enviaron a la congresista de FP un enlace en donde le advierten que pertenecen a la banda Odarteam, de Brasil, así como unas fotografías tomadas de Internet y una ficha con sus datos personales. No obstante, se trataría de una organización de fachada.

“Al parecer era una extorsión en masa, o sea, pasaban a muchos el mismo texto. A los pocos días la congresista Vivian Olivos también me hizo conocer que le habían llegado estos mensajes”, añadió Juárez.

Grupo era formado por hackers y youtubers

En el reportaje se informó que la Policía, a través de la División de Secuestros (Divise), rastreó el número y dio con el celular donde se enviaron los mensajes. Le pertenecía a un joven de 15 años, que vive en Surco.

El menor de edad, según las investigaciones, fue captado por un grupo criminal chilena llamado “Equipo de Orden de Anónimos Revelados u Odarteam”, que tenía como fachada una página para youtubers, pero que en realidad se dedicaba a la extorsión.

Estos criminales tenían un grupo de WhatsApp denominado “The lagartos off terror”, conformado por hackers. Este grupo captaban a diversos jóvenes, quienes debían cumplir una serie de requisitos y exigencias.

“Ha reconocido que estaba utilizando el teléfono celular para enviar estos mensajes. Corroboró también la información que ya se tenía de las investigaciones preliminares, de la existencia de esta red criminal, y que él pertenecía a la misma. Él fue captado por ellos y recibió instrucciones de que debía borrar los mensajes”, indicó el jefe de la Divise de la PNP, José Carpio.

Organización criminal "Lagartos del terror" venían extorsionando a las legisladoras Vivian Olivos y Patricia Juárez

Recibía amenazas desde agosto

En entrevista con RPP, Olivos informó que venía recibiendo mensajes y llamadas de extorsión desde agosto pasado. Ante esta situación, dijo que comunicó con Seguridad de Estado y a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

“Lamentablemente he sido víctima de extorsión, al igual que muchos peruanos. Yo no sé si ellos sabrían que yo soy congresista o tengo algún cargo público. Y empecé a recibir las llamadas el 24 de agosto a las 9:00 p.m., me asusté. Llamé de inmediato a la Seguridad de Estado, a la Dirincri (...) al parecer había sido una cadena porque ahí decían que yo tenga mucho cuidado con mis hijos y yo no tengo hijos. Yo soy soltera”, acotó.

Añadió que tuvo que declarar ante la PNP durante más de seis horas y que la respuesta que le dieron fue decepcionante. No obstante, recalcó que hizo la denuncia por temor a que le pueda pasar algo o a sus familiares.

“Pero lo lamentable es que cuando uno acude a la policía, la Dirincri te dice ‘congresista, tranquila, esto es solo para asustar, si quieran matarla, ya lo habrían hecho’. No es manera de que te digan eso, más aún cuando yo soy una mujer soltera, vivo sola, estoy expuesta a muchas cosas. A mí no me gustaba estar con seguridad de Estado porque me parece incómodo, pero tengo que aceptar”, remarcó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.