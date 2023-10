En el transcurso de este tiempo la Policía Nacional del Perú (PNP), en colaboración con el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), no solo realizó intervenciones importantes y desarticuló varias bandas criminales, sino que también logró dar un duro golpe a la organización criminal extranjera ‘El Tren de Aragua’, cuyo principal negocio ilegal en el país es la prostitución y la trata de personas.

Precisamente, la semana pasada la PNP realizó un megaoperativo en Lima y algunas regiones del país y logró desarticular a la banda criminal ‘Dinastía Alayon’, una de las facciones del ‘Tren de Aragua’ que se dedicaba a la trata de personas en zonas de la capital, como Lince. Se detuvo a 24 de los integrantes de esta banda y se rescató a cerca de 80 mujeres, la gran mayoría extranjeras, que venían siendo explotadas sexualmente.

Si bien la PNP logró una victoria importante en la lucha contra la criminalidad organizada y la trata de personas, son conscientes de que este es un primer paso y que aún queda mucho por hacer, debido a que los cabecillas principales de esta organización, desde el exterior, vienen “reestructurándose”.

“Quizá podemos decir que somos el país de Latinoamérica que más daño le ha hecho al ‘Tren de Aragua’, porque nosotros hemos capturado a sus cabecillas y sabemos por inteligencia que los pocos que quedan se han retirado, pero se han ido para reestructurarse y volver. Hemos obtenido audios de informantes y colaboradores en los que se escucha decir a los cabecillas de estas bandas que están en las cárceles que la PNP nos ha tumbado las extorsiones y que están neutralizados en el tema de la trata de personas”, indicó a Gestión el director de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la PNP, Luis Flores Solís.

En este reportaje detallaremos cómo esta organización criminal venezolana, que ya lleva tres años en el Perú, hizo de la explotación sexual su principal fuente de dinero y qué estrategia utiliza para sacar todo el dinero que percibe al exterior.

‘El Tren de Aragua’ y sus facciones, ¿en qué regiones y distritos de Lima tienen presencia?

La periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez es una de las personas que más ha analizado a esta organización.

En su libro “Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina” explica que el principal centro de operaciones de esta banda en Venezuela es el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocida como la cárcel de Tocorón.

Desde allí esta organización expandió su control y llevó sus negocios ilegales a varias áreas rurales y sectores populares de Venezuela, como el barrio San Vicente, en Maracay, así como otros países de la región, como Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, entre otros.

“Circula un mito según la cual la banda se llama así porque surgió en el sindicato de obras del nunca terminado proyecto del sistema ferroviario del centro. Como me lo explicó ‘Yandris’, exintegrante de la organización, la verdadera razón por la que fue bautizado como ‘El Tren de Aragua’ es que buscaba seguir la línea de sus predecesores del ‘Tren del Llano’ y otras megabandas similares que habían comenzado a surgir en el país, como el ‘Tren del Oriente’, el ‘Tren del Norte’ o el ‘Tren de Guayana’”, señala Rísquez en su libro.

LEA TAMBIÉN: Gobierno incorpora a Lince dentro de la lista de distritos de la capital en estado de emergencia

Son tres los creadores del ‘Tren de Aragua’: Héctor Guerrero Flores (alias ‘El Niño’), Yohan Romero (alias ‘Johan Petrica’) y Larry Álvarez Núñez (alias ‘Larry Changa’).

Sin embargo, el primero es actualmente el principal cabecilla de la banda. En setiembre pasado fugó de la cárcel de Tocorón justo cuando más de 11,000 militares de Venezuela intervinieron dicho centro de reclusión.

Esto hizo que se activaran las alarmas ante cualquier ingreso del criminal a territorio peruano.

¿Cuáles fueron los primeros pasos de la banda en el Perú? El general Flores recuerda un suceso ocurrido en el año 2018 y que llamó la atención de la Policía: el asalto a la joyería Casa Banchero, del centro comercial Jockey Plaza (Surco).

“Después del trabajo que realizamos llegamos a la conclusión de que eran ciudadanos extranjeros, muchos de ellos de nacionalidad venezolana. En ese año aún no conocíamos mucho del tema del “Tren de Aragua”, pero sí empezamos a conocer su modus operandi, así como la audacia, la violencia con la que operan. Ahí tomamos conocimiento de la presencia de esta banda delincuencial venezolana en el Perú”, indicó.

Desde ese año a la fecha esta organización en el Perú no solo creció en cuanto a sus integrantes, sino que se crearon facciones o subgrupos criminales. Estos son: ‘Los Gallegos’, ‘Los Puro Hermanos Sicarios’, ‘La Cota 905′, ‘La Dinastía Alayon’ y ‘Los Hijos de Dios’.

“Hasta el momento conocemos de cinco facciones del ‘Tren de Aragua’ en el Perú, pero podría haber más. Por ahí se escuchó el nombre del ‘Carro del Oriente’ por inteligencia policial, pero aún no hemos capturado a ningún delincuente de esa facción”, remarcó el director de la Dirincri.

Si bien en un inicio el principal centro de operaciones del ‘Tren de Aragua’ fue Lima, a lo largo de estos años se ha expandido a varias regiones del país. Según la Dirincri, esta organización criminal tiene presencia en Lima Provincias, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco, Áncash y San Martín.

En cuanto a Lima Metropolitana, la banda en mención opera en distritos como San Juan de Lurigancho, Miraflores, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Lince, Independencia, Ate Vitarte, Comas y Santa Anita.

Es en Lima Norte que esta banda viene disputándose el control con otra organizacional criminal extranjera: ‘Los Tiguerones’, de Ecuador.

Otras organizaciones criminales extranjeras que también operan en el Perú son el ‘Comando Vermelho’ (Brasil), cuyo centro de operación es en la frontera con Brasil, y el ‘Dragón Rojo’ (Taiwán), que recientemente recibió un duro golpe cuando, en un operativo realizado en una casa de La Molina, se rescató a 44 extranjeros que venían siendo explotados por dicha banda.

Si bien no se sabe exactamente cuantos integrantes del ‘Tren de Aragua’ han sido detenidos en el país, Flores estimó que de los 3,024 delincuentes venezolanos que en este momento están recluidos en los diferentes penales del país, el 98% pertenecen a esta organización criminal o sus facciones.





La trata de personas: el principal delito de esta organización que genera hasta S/2 millones al mes

En Venezuela el ‘Tren de Aragua’ es conocido por cometer un sinfín de delitos, como estafas, homicidios y sicariato, venta de cupos y espacio en la prisión, contrabando de chatarra, secuestro, minería ilegal, narcotráfico, lavado de dinero y hasta comercialización de vacunas contra el covid-19, entre otros.

En el Perú, según información de la Dirincri, se tiene conocimiento que esta banda viene cometiendo delitos como organización criminal, tráfico ilícito de drogas, extorsión, homicidio calificado y sicariato, comercialización y uso o porte de armas de fuego y trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

No obstante, es la trata de personas con la que obtienen mayores ganancias.

¿Cuál es su modus operandi? De acuerdo con Flores, en Venezuela los cabecillas de esta banda hacen un proceso de captación de las mujeres y les ofrecen puestos de trabajo en el Perú. Con engaños les muestran a estas féminas fotografías editadas de hoteles, bares, restaurantes y casinos en los que supuestamente trabajarán y en los que recibirán buenas propinas; sin embargo, nada de eso es real.

“Les dicen que aquí hay una buena opción de trabajo. De repente el sueldo puede ser muy poco, pero las propinas son buenas, agregan. Una vez que están acá a las mujeres las llevan a una casa de acogida, en donde les quitan sus pasaportes, tarjetas de identificación y les dicen que van a trabajar con nosotros como trabajadoras sexuales, pero primero nos tienen que pagar los S/15,000 que nos ha costado traerlas hasta acá”, indica el jefe de la Dirincri.

Lima 10 de octubre 2023 Entrevista al general Luis Flores, director de la Dirincri. Fotos: Julio Rea–o/@Photo.gec

Dicho monto de dinero, con el pasar de los días y meses, crece y prácticamente se vuelve impagable. Es así como las mujeres no solo son extorsionadas por sus captores, sino que son asesinadas, en caso deseen escapar.

“Les dicen: tú tienes que pagar todos los sábados S/400, por ejemplo, pero solo hasta las 5:00 pm. Si te pases una hora más, me pagas S/50 más. Las chicas, con el afán de no pagar más, le dan la cantidad exigida, pero si te pasas de la hora tienes otra multa. O sea, ya no me debes S/15,000, sino ahora la cifra es de S/16,000. De lo que pagan S/400 semanales, a parte tienen que ir amortizando la deuda de los S/15,000. Entonces, hay chicas que mensualmente pagan S/500 o S/1,000 soles a la deuda, pero esta sigue creciendo. Nunca terminan de pagar y, muchas de ellas, terminan asesinadas”, advirtió.

LEA TAMBIÉN: Mininter aprueba protocolo para prevención y persecución de la trata de personas

En Lima Metropolitana hay identificadas entre 10 a 15 plazas en donde se realiza la explotación sexual de estas mujeres. Entras las principales figuran Risso (Lince), Zepita (Cercado de Lima), estación plaza San Martín (San Juan de Lurigancho), Plaza Norte (Independencia), Pro, Huandoy (Los Olivos), alrededores del hospital María Auxiliadora (Villa María del Triunfo), entre otros.

Cada trabajadora sexual paga a sus captores entre S/350 a S/400 semanales, según estimación de la Dirincri. Al mes, estas bandas reciben hasta S/1,200 de cada mujer explotada.

“Esta organización criminal (‘Tren de Aragua’) y sus facciones manejan o mueven entre S/ 1 millón a S/ 2 millones mensuales solo en el tema de trata de personas. Por ejemplo, en una plaza donde hay 100 trabajadoras sexuales manejan entre S/100,000 a S/200,000 mensuales. Hay otras plazas donde hay 200 trabajadoras o quizás menos, como 800. En Risso hay cerca de 200 trabajadoras sexuales”, alertó Flores.

La ruta del dinero: ¿cómo trasladan el dinero ilícito al exterior?

Si bien estas organizaciones criminales tienen ganancias de hasta S/2 millones cada mes producto de la trata de personas y otros delitos, como la extorsión, todo este dinero es trasladado de inmediato al exterior, sobre todo, a Venezuela, en donde los principales cabecillas lo lavan en otro tipo de negocios.

“No sabemos exactamente cuánto dinero se queda acá. Estimamos que aproximadamente del 100% de las ganancias, acá se quedaría el 20% para gastos y pago de los lugartenientes y/o sicarios que trabajan acá. El resto es enviado al exterior”, apuntó Flores, tras precisar que la PNP, al igual que la Fiscalía, vienen estudiante la ruta del dinero que utiliza esta organización.

El director de la Dirincri informó a Gestión que, hasta el momento, han identificado 10 empresas clandestinas y/o de fachada creadas por esta organización para enviar el dinero al exterior . Dichas empresas, en su mayoría, son unipersonales.

“Esa es la ruta que actualmente usan estas organizaciones pasa sacar el dinero al exterior. Antes lo sacaban por Western Union, pero ya se detectó que había mucho movimiento. Han dejado de hacer eso”, añadió Flores.

Solo en Lima Metropolitana hay entre 10 a 15 "plazas" en donde las organizaciones criminales, como 'El Tren de Aragua, explotan sexualmente a mujeres extranjeras. (FOTO: GEC).

También se detectó que estas organizaciones utilizan a los familiares de las mujeres explotadas para recepcionar el dinero desde Perú.

“Por ejemplo, a algunas de las mujeres explotadas les preguntan si tienen en Venezuela parientes, como mamá, hermanas/os o tíos/as. A estas personas les ordenan que se creen una cuenta bancaria y a esas cuentas les depositan el dinero producto de sus negocios en Perú. Ellos tienen la obligación, después, de transferirlo o sacar el dinero en efectivo y dárselo a otras personas o lugartenientes del ‘Tren de Aragua’”, acotó.

La otra modalidad que utilizan estas bandas para sacar su dinero al exterior, o para tenerlo de forma preventiva en el sistema virtual, es a través del pago de servicios. Es decir, estas bandas utilizan a terceros para que se acerquen a los bancos y hagan depósitos de, aproximadamente, S/400 por día, por este concepto, aprovechando que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) no lo fiscaliza.

“Tú puedes depositar cualquier cantidad de dinero por pago de servicios las veces que quieras, ya que, en la norma, según tengo entendido, se dice que el pago por servicios no se controla. Tal es el caso que esa empresa recepciona el dinero por concepto de pago de servicios, como ocurre con la luz, agua o teléfono, por ejemplo. Ahí hay bastante movimiento y eso no lo observa la UIF, pese a que son movimientos bancarios. Es distinto que a tu cuenta te depositen S/400, S/800 o S/1,000 permanentemente, ahí sería sospechoso. Ellos lo saben y así han estado operando”, advirtió el director de la Dirincri.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.