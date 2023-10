En el transcurso de este tiempo la Policía Nacional del Perú (PNP), en colaboración con el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), no solo realizó intervenciones importantes y desarticuló varias bandas criminales, sino que también logró dar un duro golpe a la organización criminal extranjera ‘El Tren de Aragua’, cuyo principal negocio ilegal en el país es la prostitución y la trata de personas.

Precisamente, Gestión informó el último lunes que esta banda venezolana, y sus facciones, manejan o mueven entre S/1 a S/ 2 millones mensuales solo en el tema de trata de personas.

Solo en una plaza (lugar donde se realiza la explotación sexual de las mujeres) en donde hay 100 trabajadoras sexuales se maneja entre S/100,000 a S/200,000 mensuales, informó el director de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la PNP, Luis Flores Solís.

Sin embargo, estas organizaciones criminales tienen otro negocio ilegal en el país y que ha ocasionado la muerte de varios connacionales en los últimos tres años: las extorsiones.

“Las extorsiones pueden ser virtuales o físicas. Dentro de las extorsiones físicas, hay un grupo de delincuentes que, de acuerdo con el lugar donde viven, se dedican al cobro de cupos a los taxistas, mototaxistas, pequeños empresarios y a los mercados. Todo eso lo tienen organizado, pero nosotros hemos desbaratado varias bandas extranjeras y hemos capturado a muchos de ellos. Entonces, se han quedado descabezados”, indicó el general.

La modalidad más usada por estas organizaciones criminales extranjeras es los denominados préstamos fáciles o mejor conocido como la extorsión ‘gota a gota’.

Según la Federación de Cajas Municipales, el ‘gota a gota’ ha desembolsado más de S/ 1 millón el último año, con intereses de entre 300% y 400% anual.

En este reportaje explicaremos cómo estas bandas se reinventaron y crearon aplicativos virtuales para seguir estafando a la gente, así como daremos a conocer la nueva modalidad que vienen empleando los delincuentes para atemorizar a la ciudanía.

Los préstamos ‘gota a gota’: de las tarjetas y avisos a los aplicativos virtuales

¿Qué son los préstamos ‘gota a gota’? Son préstamos impulsados por personas que ofrecen dinero fácil, rápido y sin trámites. Las víctimas, en su mayoría, son personas naturales y pequeños comerciantes.

Si bien en un inicio resultan muy atractivos, con el pasar de los días y semanas los intereses crecen excesivamente. Esto hace que los préstamos se vuelven imposibles de pagar, por lo que las organizaciones criminales utilizan intimidación, amenaza, coacción y hasta la violencia para cobrarlos.

Las regiones del país en donde las organizaciones criminales utilizan más esta modalidad de extorsión son Lima, Callao, Piura y La Libertad. En cuanto a Lima Metropolitana, los distritos con más denuncias por este tipo de delito son San Martín de Porres, Comas, y San Juan de Lurigancho, entre otras, según información de la Central Única de Denuncias (CUD) del Viceministerio de Seguridad Pública.

“Estos préstamos fáciles (‘gota a gota’) empezaron de forma física. Es decir, los delincuentes salían a volantear los afiches, los pegaban en las paredes y postes. También entregaban las tarjetas de forma presencial o hasta colocaban avisos en los periódicos. Ese era el proceso de captación inicial. Y ya luego estas personas iban con sus tarjetitas a cobrar el préstamo. Si no pagabas, te asustan y amedrentan hasta que les pagues, de lo contrario, te asesinan”, sostuvo Flores.

Precisamente, del total de denunciantes por la extorsión del ‘gota a gota’, el 51% fue captado por las redes sociales, mientras que el 25% por un aplicativo y un 14% a través de una tarjeta, según un estudio realizado por la CUD del Viceministerio de Seguridad Pública.

En cuanto a los montos solicitados, el 23% señaló que recibió de los prestamistas entre S/251 a S/500, mientras que el 20% indicó que recepcionó entre S/ 1,001 a S/2,000.

Si bien el general indicó que este tipo de modalidad de extorsión tuvo su auge el año pasado y en el primer semestre de este año, precisó que las denuncias empezaron a disminuir tras la campaña que impulsó el Mininter en abril pasado para sensibilizar a la población respecto a lo peligroso que es acceder a estos préstamos fáciles.

“Hay mucho ciudadano que sigue solicitando el préstamo fácil, pero las denuncias han bajado ostensiblemente. Antes recibíamos en la Dirincri cerca de 60 denuncias diarias, pero de ese grupo de denuncias un 70% han sido resueltas y el otro 30% está camino a resolverse, se encuentran en proceso de investigación. Las campañas que se han hecho han rendido sus frutos”, remarcó.

Pese a que las denuncias por esta modalidad han disminuido, en la PNP no se sienten confiados debido a que estas organizaciones han creado aplicativos virtuales para seguir extorsionando por esta vía.

Flores Solís informó a Gestión que, a la fecha, se han identificado más de 70 aplicativos virtuales en los que se extorsiona a través del ‘gota a gota’.

Entre los principales aplicativos detectados por la PNP destacan: “Alpacash”, “Ekeko”, “Ikoki”, “Isolez”, “Kolque/Kolke”, “Corporación Gary”, “Crytotrend”, “CPlatinka”, “Inbanker Digital Investment”, “Cuycash”, “Vamocash”, “Cooperativa de servicios múltiples reactívate Perú LTDA”, “Quantum fund”, entre otros más.

“Estos aplicativos han sido identificados y muchos ya han sido eliminados. Los hemos ido neutralizando y hemos capturado gente relacionada a este tema de extorsión a través de aplicativos. Hemos golpeado mucho a estas organizaciones”, acotó.

¿Cómo funcionan estos aplicativos? El director de la Dirincri explicó que para acceder a estas plataformas solo basta con colocar en el buscador de Google la palabra “préstamo fácil” y de inmediato te aparecen los nombres de los diversos aplicativos y páginas webs que prestan dinero.

“Una vez que las personas descargan estos aplicativos en sus celulares, ten dan una serie de indicaciones que tienes que seguir al pie de la letra. Al final te sale una ventana emergente y en donde te preguntan si aceptas el préstamo, a lo que las personas tienen que aceptar; sin embargo, de inmediato te sale otra ventana con una pregunta: ¿usted de autorización para que el aplicativo acceda a tus contactos? Ahí empiezan los verdaderos problemas”, advirtió.

Una vez que la víctima acepta la opción, el extorsionador accede a todos los contactos que hay en el celular de esta persona. En caso el que pidió el préstamo no pague el préstamo en la fecha indicada o se retrasa, el delincuente ya no lo presiona a él, sino que ahora llama y hostiga a sus contactos.

“Para los delincuentes todo esto es fácil porque mandan un solo mensaje masivo a 20 contactos de la víctima, y uno de ellos cae y acepta pagar por él. Estos préstamos son impagables. Algunas personas piden, por ejemplo, S/400, pero a la semana ese monto se convierte en S/1,500, debido a los intereses. Pasan dos semanas y se convierte en S/3,000. Hay gente que, al final, ha tenido que pagar casi S/50,000 para salvar su vida”, alertó.

La nueva modalidad de extorsión: ‘el escopetazo’

Si bien el ‘gota a gota’ sigue siendo una modalidad de extorsión que preocupa a la PNP, en los últimos meses apareció otra nueva modalidad que ha encendido las alarmas: ‘el escopetazo’.

¿De qué trata esta modalidad? El extorsionador, aprovechando que hoy en día es más fácil acceder a la información privada de las personas, llama al azar a un promedio de 15 posibles víctimas para intimidarlas y exigirles cierta cantidad de dinero para no atentar contra un pariente suyo. Pueden ser sus hijos, tíos, primos o padres.

“El delincuente puede manejar una lista de 50 personas para extorsionarlas. Por ejemplo, llaman a una persona y le piden S/5,000 para no matar a su hijo. Si esta persona no le hace caso, pasa a otra persona y así sucesivamente. Todo el día se la pasan extorsionando y en promedio caerán entre 5 a 15 personas de un universo de 30 o 50 que maneja un solo extorsionador”, añadió Flores.

A diferencia de las otras modalidades, en el ‘escopetazo’ el extorsionador no hace un reglaje a su víctima, como ocurre en los secuestros, sino que llama al azar a sus víctimas y recurre a información que estas personas suben a sus redes sociales para usarlas en su contra y hostigarlas.

“Por ejemplo, el delincuente le dice a su víctima que si no me das el dinero mataré a tu hijo y esta persona por temor accede porque le envían pruebas, como una partida de nacimiento del hijo. Ese tipo de documentos es de acceso público. Uno va a un MAC, digita el DNI o el nombre del niño y sale la partida. En conclusión, el delincuente no se toma el tiempo de hacer un reglaje para extorsionar, sola va a las redes sociales para conseguir información. Su modus operandi es inferir miedo y temor a la víctima”, aseveró.

Lima 10 de octubre 2023 Entrevista al general Luis Flores, director de la Dirincri.

El perfil de los extorsionados: emprendedores y microempresarios

Si bien el ‘Tren de Aragua’, sus facciones y otras organizaciones criminales extranjeras ganan millones por la trata de personas y la extorsión, sus principales víctimas no son los grandes empresarios, tal como se cree. Estas bandas están detrás de los emprendedores y los pequeños y microempresarios.

“Ellos están extorsionando a los pequeños empresarios, a la gente que tiene negocios individuales, que tienen bodegas, peluquerías, tiendas, etc. No se meten con los grandes empresarios, porque no se dan el tiempo de hacer reglaje. Esta forma de operar la trajeron desde San Vicente (Venezuela), una ciudad en la que todos pagaban cupos”, anotó el general tras precisar que, hasta el momento, no han tenido denuncias de extorsión contra grandes empresarios.

Explicó que muchos de los microempresarios que vinieron a la Dirincri a denunciar las extorsiones lo hicieron como personas naturales por temor a cualquier represalia de estos delincuentes. En ese sentido, estimó que de todas las personas que denunciaron haber sido extorsionados por estas organizaciones, al menos el 60% tiene un negocio propio, mientras que el 40% son emprendedores .

“La mayoría de los denunciantes tienen negocios chicos, como farmacias, salones de belleza, barberías o alquilan o son dueños de algún puesto en un mercado. A ellos los extorsionan, no se meten con los empresarios fuertes porque tienen miedo a las denuncias que puede haber”, agregó.

El director de la Dirincri indicó que ya se encuentran en comunicación con el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy Li, para realizar una capacitación a los integrantes de su agremiación a fin de que adopten medidas preventivas y acudan a denunciar de forma inmediata en caso sean extorsionados.

Los pequeños empresarios, como los bodegueros, son los preferidos de estas organizaciones criminales extranjeras al momento de realizar las extorsiones, según la Dirincri. (Foto: Andina)

El ‘Tren de Aragua’ y en qué otro tipo de negocios ilícitos podrían incursionar en Perú

Si bien el ‘Tren de Aragua’ y sus facciones han hecho de la trata de personas y las extorsiones sus principales fuentes de dinero, desde la PNP no descartan que estas organizaciones criminales puedan incursionar en otro tipo de negocio ilícito en el Perú: la minería ilegal.

“Nosotros no descartamos ninguna posibilidad y ninguna hipótesis, pero sí estamos atentos debido a que estas organizaciones han incursionado ilícitamente en la minería ilegal en Venezuela. Se han apoderado de varios asientos mineros y el Perú es un país netamente minero, por lo que estamos tomando las precauciones del caso para evitar de que eso suceda acá”, enfatizó Flores.

Según dijo, los cabecillas e integrantes de esta organización criminal venezolana que se han fugado del penal de Tocorón a lo largo de estos años se han apoderado de la mina Las Claritas ubicado en el estado de Bolívar, a la que convirtieron en su nuevo centro de operaciones.

“Entonces, no vaya a ser que esto quisieran hacer acá en el Perú. Nosotros estamos tomando las precauciones, especialmente, en Trujillo, Chiclayo, en Lima y otras provincias. Es algo que no se puede descartar”, advirtió.

Añadió que en caso quisieran introducirse en este sector, estimó que los delincuentes no se meterían con los mineros formales, sino con los ilegales. “Ellos en Venezuela se apropian de los asientos mineros ilegales”, acotó.

Respecto a si estos delincuentes podrían incursionar en el tráfico ilícito de drogas en zonas como el VRAEM, Flores Solís lo descartó de plano.

“Ellos proveen del ‘Tusi’, que es cocaína de color rosado, pero para su consumo personal y del menudeo; es decir, la microcomercialización. En las intervenciones que hicimos encontramos esta droga que ellos mismos fabrican, pero no tenemos conocimiento de que quieran ir o vender el producto a una gran escala”, enfatizó.