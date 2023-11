Para el director de Perucámaras , Carlos Durand, la inseguridad ciudadana afecta transversalmente a casi todos los sectores económicos, principalmente al de servicios y comercios.

En esa línea, explicó que dicho problema genera sobrecostos a las empresas entre un 5% y 15%. “Si excluimos la minería o actividades primarias, como la pesca o la agroexportación, los sobrecostos podrían llegar a los US$ 4,000 millones”, refirió Durand a Gestión.

También, enfatizó que la PNP no tiene los recursos suficientes para proteger a los negocios del crimen organizado .

“Hay una brecha importante en infraestructura de la logística de las fuerzas del orden para contrarrestar la inseguridad ciudadana”, indicó el director de Perucámaras.

En su reciente comunicado , la entidad afirmó que la inseguridad se manifiesta en muchas ciudades del Perú y que está provocando pérdidas económicas en los sectores motores de la economía de las regiones.

En ese sentido, Gestión conversó con los principales gremios vinculados al sector comercio , turismo , minería y construcción para conocer su situación frente a la inseguridad ciudadana.

Inseguridad trae sobrecostos y pérdidas a los negocios (incluida la extorsión)

Durand contó que las empresas recurren a costos para cubrir sus necesidades de seguridad, como son la contratación de seguridad privada y electrónica (cámaras de video vigilancia).

Sumado a ello, también los delitos de extorsión o el cobro de cupos afecta a los empresarios. “ Tienen que pagar a estos extorsionadores para que les dejen abrir sus negocios ”, indicó Durand.

Al respecto, Daniel Hermoza Negreiros, presidente de Mypes Unidas del Perú (MUP) comentó un caso particular en Carabayllo. “A una dirigente nuestra le pidieron una cuota inicial de US$ 2,000 y luego una mensual para que le pueda dar supuestamente seguridad, y eso es imposible porque una bodega no factura esa cantidad”, explicó a Gestión.

Cuando se le preguntó si estas extorsiones a los pequeños negocios tiene relación con la red criminal del Tren de Aragua , el presidente del MUP lo confirmó.

Respecto a las pérdidas económicas del sector, Hermoza comentó que es difícil calcularlas, ya que la mayoría de los negocios no denuncian los actos delictivos.

Sin embargo, mencionó que “haciendo cálculos austeros, la pérdida económica del sector a nivel nacional estaría entre 200 y S/ 300 millones diarios por efectos de la delincuencia”.

Al respecto, explicó que esa pérdida comprende el cierre empresas, desempleo, menos horas de trabajo y los sobrecostos de mayor inversión en seguridad. “Tienen que comprar cámaras de seguridad y ya no cierran a la 11 p.m sino a las 9p.m porque tienen temor a que los asalten ”, explicó.

En regiones: los negocios han cerrado por la inseguridad

El director de Perucámaras señaló que en las regiones del norte , los costos que asumen las empresas son más altos, allí la inseguridad es mayor.

Hermoza apunta a La Libertad . “ T rujillo es la ciudad del norte más afectada por la inseguridad ciudadana; los negocios de puertas a calle , como b odegas. farmacias, zapaterías o metalmecánica son víctimas de la delincuencia ”, afirmó el presidente del MUP.

Además, precisó que en otras regiones como Arequipa también sufre los mismos embates de la inseguridad, incluso han tenido que cerrar sus negocios. “En el 2022 cerraron 45,600 empresas de comercio minorista de ese 1%, 4,500 cerraron por la inseguridad ciudadana ”, explicó Hermoza.

Inseguridad afecta doblemente al turismo

Para el director de Perucámaras, la inseguridad ciudadana no afecta tanto al turismo como sí lo hace los conflictos sociales . . “No vas a comparar el robo de celular a un turista con el bloqueo de vías, toma de puertos y daño de infraestructura pública y privada”, dijo Durand.

“Se estima que se pierde S/ 100 millones por día cada vez que hay una paralización debido a convulsiones sociales ”, añadió.

En Ica , la toma de carreteras ha afectado gravemente al sector. “La toma en sectores de Barrio Chino, donde se paralizó el tránsito generaron pérdidas de más de US$ 200 millones, afectando la entrada de turistas a Ica”. dijo a Gestión, el Coronel Ricardo Guillen, gerente del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica.

Sin embargo, dicho problema conduce a una percepción de inseguridad por parte de los turistas. “Entre diciembre del año pasado y los primeros meses de este año hubo alerta de varios países que advertían a sus ciudadanos no visitar el Perú por problemas que había de inseguridad y conflicto social”, remarcó Durand.

Entonces, si las convulsiones sociales tienen un costo tangible, la inseguridad tiene un costo más grande : la pérdida de la confianza de los turistas.

Obreros de construcción bajan su productividad por la inseguridad

El presidente de Perucámaras comentó que el sector construcción no se salva de la inseguridad ciudadana, ya que está vinculado al tráfico de terreno. “Existen bandas de construcción civil que se enfrentan por tener la primacía en determinados territorios donde se desarrollan actividades de construcción”, explicó Durand.

Pero, esto no es reciente. Hace muchos años las mafias vienen infiltrándose en los sindicatos de trabajadores de la construcción. “Se hacen pasar por sindicatos, pero realmente son delincuentes que extorsionan y están metidos en guerras entre mafias y controles de obras ”, afirmó Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) a Gestión.

Al respecto, contó que el obrero o el representante del sindicato de la obra baja su productividad cuando se siente extorsionado o amenazado porque no está concentrado en el trabajo.

Por ejemplo, en Ica los delitos de extorsión van en aumento, y las víctimas son principalmente obreros de la construcción. “ Extorsionan a los ingenieros que hacen las grandes obras mas importante de las región , principalmente en las provincias de Chincha y Pisco”, afirmó el Coronel Ricardo Guillén de Gore de Ica.

Por otro lado, al igual que el sector comercio, las pérdidas económicas en el sector se convierten en sobrecostos para aumentar la seguridad. “Hay atentados en las salas de venta de los proyectos inmobiliarios, eso hay que repararlo y suman gastos”, comentó Zapata.

Bandas criminales transnacionales amenazan a empresas mineras

De acuerdo a Dante Vera Miller, gerente general de V&C Analistas, la llegada de bandas criminales transnacionales al sector minero ha elevado la violencia y letalidad entre mineros ilegales.

“Se trata del Tren de Aragua (Venezuela) y otras bandas criminales provenientes de Brasil como el primer comando capital y el primer comando Vermelho; ahora están en Madre de Dios, Ucayali y Loreto”, afirmó Vera Miller a Gestión.

Pero, ¿Cómo operan? El especialista sobre minería ilegal contó a este medio que son los propios mineros que lo contratan y que luego se convierten en sus propios extorsionadores. “ Son contratados como sus “chalecos” o guardaespaldas para sus peleas entre mineros ilegales pero después se convierten en sus víctimas para sembrar el terror en la zona ”,contó.

Asimismo, añadió que “no solo amenazan a los mineros ilegales, también a las rondas campesinas y hasta las grandes mineras: Poderosa”.

El caso de Poderosa , la principal productora de oro asediada por bandas extranjeras. Vera Miller explicó que dichas bandas están rodeando a la minera Poderosa en Pataz (La Libertad) y haciéndose cargo, ahora, de la explotación ilegal de oro. “Hemos registrado hasta 7 víctimas mortales, colaboradores de la empresa que han sido asesinados”, mencionó.

“El crimen organizado y la minería ilegal ha afectado la producción de oro de Poderosa en cerca de un 40%”, añadió.

Vera Miller señaló que esta red criminal amenaza con extenderse a otras regiones donde hay una producción aurífera importante en manos de empresas mineras. “En Cajabamba ( Cajamarca ) están otras empresas mineras como Pan American Silver de su minera Shahuindo donde ya se han registrado tres asesinatos y hay amenazas a sus trabajadores”, alertó.

La minería ilegal y su impacto a nivel anual sobre la economía nacional . De acuerdo al especialista, la minería ilegal ha generado pérdidas de S/ 22,700 millones al año en Perú. “Ese dinero es lo que deja de percibir el gobierno representado en el daño ambiental, pérdida de ingreso salarial de los trabajadores, pérdida tributaria para el país, entre otros”, explicó Vera Miller.

Inseguridad en las regiones se relaciona con las economías ilegales

De acuerdo al director de Perucámaras, la economía ilegal mueve más de US$ 6,000 millones. “Este mercado oscuro tiene un impacto importante en la economía del país, tales como la minería ilegal, tala ilegal de árboles, el narcotráfico y contrabando”, dijo Durand.

Las empresas y el estado son cómplices del desarrollo de las economías ilegales. Enrique Vargas, ex director de seguridad ciudadana del Mininter , explicó que las actividades ilegales como la minería o la tala ilegal siguen sostenidas por las empresas privadas ya que compran su materia prima sin conocer realmente su origen; así es como operan.

“Cuando se extrae oro de manera ilegal, no lo venden en “bruto”, sino, lo convierten en lingotes a través del procesamiento de blanqueo que requiere de certificaciones, los mismos que son entregados por las Direcciones Regionales Agrarias (DRAG)”, explicó a Gestión.

En esa línea, enfatizó que no es menor la participación de los entes gubernamentales y las empresas privadas con los diferentes planes que tienen las organizaciones criminales.

“Hay distintas microorganizaciones y holdings criminales funcionando con una dinámica muy rápida y empresarial en el mundo rural que ha sido negado y cegado por la gestión gubernamental”, afirmó.

Lo que propone. Vargas, instó a que unidades de inteligencia financiera investiguen el patrimonio de los cargos de las gerencias de las direcciones regionales agrarias que han entregado c ertificación y licencias de funcionamiento de dichas actividades extractivas en los últimos 5 o 10 años.

“Es evidente que habrá un desbalance patrimonial de los gestores que administran dichas zonas; así se podrá saber si fueron cómplices de dicha actividad ilegal” , sostuvo.

