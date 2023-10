“Soy cajera de un restobar. Me dijeron que me iban a volver a llamar, pero ya no puedo trabajar. Soy padre y madre para mi familia, tengo dos hijos”, dijo una mujer que protestaba fuera del Ministerio del Interior ante la declaratoria de Emergencia para su distrito.

“Ahora ya no estamos trabajando porque han reducido personal. Es la única fuente de trabajo que yo tengo, mis niños estudian de día y yo tengo que trabajar en limpieza de noche en un restaurante”, añadió otra a las cámaras de Exitosa.

Se espera combatir la delincuencia, pero una medida agrava la economía

Gestión conversó con Pedro Angulo, representante del rubro de Entretenimiento, Restaurantes y Afines del distrito, quien evidenció su preocupación: “En dos meses, es probable que muchos empresarios tengan que cerrar. Se están yendo a la quiebra ”.

La medida que tiene bajo tensión a los negociantes es la restricción de reuniones sociales desde las 00:00 p. m. hasta las 04:00 a.m., la cual impacta fuertemente en la economía de centenares de familias.

San Juan de Lurigancho en un distrito que se caracteriza por el movimiento nocturno en los negocios, es decir, eventos, discotecas, bares, restaurantes, hoteles, karaokes, casinos, entre otros. Para conocer el panorama a fondo, Pedro Angulo explicó en qué porcentaje conmociona esta medida.

Comentó que hay negocios que están siendo afectados en un 100%, como es el caso de los salones de recepciones, los cuales “tuvieron que cancelar todos los contratos, por lo que se vieron afectados de forma directa. Así como ellos, los eventos, que contratan agrupaciones con meses de anticipación y tuvieron que cancelar todo”.

“Con respecto a las discotecas, peñas, karaokes, la afectación es de un 90%, aproximadamente, porque estos locales operan desde las 9:00 p.m. o 10:00 p.m., entonces solo operan 2 horas y en ese tiempo es imposible generar una facturación. Generalmente, estos locales trabajan hasta las 4:00 a.m. En el caso de los restaurantes y restobares, las ventas han caído en un 35%, así como los casinos y tragamonedas, que funcionan las 24 horas y este horario es clave, se ha perdido un 30%”, agregó.

“Solo contando discotecas, eventos y hoteles, tenemos aproximadamente 550 establecimientos; sin contar restaurantes que trabajan hasta tarde, pero que no se dedican al rubro de diversión. Son negocios formales, generan economía y dan empleo”, expresó Jesús Maldonado para RPP, reconociendo la cantidad de personas que se verán afectadas. Por su parte, Pedro Angulo, considera que acatar esta medida no genera mayor impacto en la reducción del índice criminal.

“Nosotros creemos que estas medidas no se ajustan a ninguna estrategia, no creemos que esta medida pueda tener éxito ante la lucha contra la delincuencia porque para esto no hay horario , los robos y asaltos son a cualquier hora del día”, mencionó.

De igual manera, el presidente de Asociación Peruana de hoteles, restaurantes y afines (AHORA), Fredy Gamarra, conversó con Gestión y tuvo la misma opinión.

“Si se hace una investigación de las horas en dónde hay mayor incidencia de delincuencia, se ve que no es en la noche. El robo de celulares tiene mayor incidencia en el día, y el sicariato no tiene horarios, pero, mayormente, no es en la noche. Esa medida me parece absurda, es como un toque de queda sin sustento”.

En la misma línea, la expresidenta de AHORA, Blanca Chávez, considera que “hay que tomar medidas fuertes porque la delincuencia continua, pero esta medida perjudica tremendamente la economía de todos los restaurantes. No solo hablemos de empresarios, sino también de empleados; por cada uno de ellos, hay cuatro más detrás, que son su familia. Todo el sector entretenimiento cierra a partir de las 6:00 a.m. La economía está mal y, con esto, vamos a estar peor”.

Además, agregó que el Gobierno debe plantear una solución ante estas pérdidas económicas, ya que “si la gente no tiene de dónde trabajar, de dónde comer, cómo sostener su negocio, ¿qué van a hacer? Se desesperan y empiezan a marchar. Esa no es la idea, sino solucionar el problema y no esperar que la gente se levante”.

Una estrategia que puede ser considerada en el Estado de emergencia

Además, Pedro Angulo reveló que, pese a los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú y la presencia del Ejército en las calles, estas autoridades no se dan abasto para cubrir todo el distrito de San Juan de Lurigancho.

“En Huáscar, Bayobar, Motube, José Carlos Mariátegui, San Carlos, Santa María, El Sauce y otras zonas, no se ve a las autoridades. El distrito es tan grande que es imposible que la Policía lo pueda coberturarlo”, dijo y contó cuál podría ser una mejor estrategia.

“Creemos que es más importante que nos puedan proveer Policías de Inteligencia, ternas que se infiltren en cualquier lugar para que sea más eficaz esta lucha contra la delincuencia porque podrían identificar quién es el extorsionador que se acerca a un paradero de mototaxis, a un centro comercial, las personas que arranchan teléfonos en los mercados. Si hay un Policía uniformado, el delincuente se va a mover a otra calle”.

Por este motivo, él y otros empresarios acudieron el 28 de setiembre el Ministerio del Interior para conversar con Vicente Romero, el líder de la cartera, y coordinar una evaluación de estas medidas.

“El ministro nos atendió y entendió que estábamos siendo muy afectados. También entendió que esas cuatro horas no son tan determinantes para poder bajar los índices de delincuencia, pero nos dijo que estas medidas de emergencia están en constante evaluación y que buscará por todos los medios para que las puedan revisar y nos puedan ayudar a seguir operando”.

Sin embargo, no pudieron conversar todavía con el alcalde del distrito, Jesús Maldonado: “Nos citó, pero por su agenda no nos ha podido atender. Conversamos con su subgerente y nos dijo que nos iba a llamar para otra reunión y acordamos que será para el próximo jueves 5 de octubre”.

Alcalde de San Juan de Lurigancho espera nueva estrategia de las autoridades

Gestión intentó comunicarse con Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, pero no hubo respuesta. Es importante resaltar que, en una entrevista con RPP, él cuestionó esta medida y aseguró que se analizará una nueva estrategia.

“SJL tiene muchas actividades nocturnas, es un distrito que no duerme . Hay gente que llega 1:00 a.m. o 2:00 a.m. a su centro de trabajo y se dedican a otras actividades también. Propongo hacer una acción que persiga a los que infringen la norma, a los que generan peligro, no a los que tenemos que proteger. En estos 60 días, se va a proponer una estrategia para que los negocios no quiebren y para que la libertad de las personas tampoco se vea vulnerada”, señaló.

Finalmente, aseguró que el Estado de emergencia debe extenderse para determinar si los índices de criminalidad han cambiado o existen resultados favorables.

