Hacia adelante, ¿cuál es el panorama y qué acciones se implementan para seguridad de turistas?

Llegada de extranjeros

En un último reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con información de Migraciones, en el periodo enero-febrero 2023, cuando aún se reportaba la convulsión social, llegaron al país 299,980 turistas internacionales, lo que representó el 41% de los observado en el mismo periodo de 2020 (previo a las restricciones por el COVID-19). Sin embargo, respecto al año anterior, se registró un incremento de 124.1%.

Durante ese tiempo (enero -febrero 2023), los principales turistas internacionales que llegaron al Perú fueron los residentes de Chile con el 30.4%, seguido de Estados Unidos (17.6%), Ecuador (10.6%), Colombia (5.9%) y Argentina (5.4%).

De esta manera, Sudamérica representó el 58.1% (174,000 turistas internacionales) de ingresos al país durante el primer bimestre de 2023; mientras que, Norteamérica concentró el 22% (66 mil turistas). Asimismo, Europa fue el 14.2%, Asia el 2.6% y América Central el 2.4%.

Cifra de llega de turistas extranjeros, según residencia.

A finales de marzo, Promperú estimó que para este 2023 se espera recibir la visita de unos 2.5 millones de turistas extranjeros, y para ello el Gobierno viene emprendiendo acciones para recuperar y reactivar el sector desarrollando campañas tanto a escala nacional como internacional para dinamizar la economía promoviendo diferentes atractivos y destinos del Perú.

Para el 2023 se espera recibir la visita de unos 2.5 millones de turistas extranjeros. (Foto: Lino Chipana / GEC)

Protestas

La conflictividad social provocó la cancelación de reservas turísticas lo que golpeó no solo a las agencias de turismo sino también a hoteles, restaurantes, artesanos, negocios, mypes y trabajadores.

Este panorama de manifestaciones e interrupción de carreteras fue otro problema de seguridad que jugó en contra del turismo, comentó a gestion.pe Juan Stoessel, CEO de Casa Andina.

“Primero fue por la pandemia, después el gobierno de Pedro Castillo que no hizo nada por el turismo y luego el golpe de Estado que generó las protestas. Eso último ha sido el principal problema de seguridad que ha tenido el país ”, refirió.

Según dijo, los reportes de robos se dan en cualquier país del mundo por lo que las autoridades deben tomar acciones. No obstante, expresó que un clima de protestas sociales y violentas como la que vivió el país solo generan pérdidas. “La inseguridad doméstica, por supuesto afecta el turismo, pero en mucho menor grado”, dijo.

“El problema que hemos tenido son las revueltas con un matiz de inseguridad donde se ha tratado de tomar aeropuertos, se han bloqueada carreteras, y se han afectado a turistas que estaban en esos meses de gran violencia”, mencionó.

“ Nosotros no somos vistos como un país inseguro. Solo ocurrió en este periodo de revueltas . Previo a eso, no estábamos vistos como un país inseguro. Ahora esperemos, que si no tenemos más revueltas que es lo que todos esperamos, regresemos nuevamente a ser un país normal”, indicó Stoessel.

Por su parte, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Turismo de la Policía Nacional del Perú (PNP), sostuvo que las protestas reforzó la idea que se debe trabajar de forma articulada a nivel institucional con los gobiernos regionales, gobiernos locales y organizaciones porque “no todos tienen los recursos necesarios”.

En caso de movilizaciones sociales, mencionó que el personal policial está disponible a un 100% por lo que permanecen en alerta absoluta abocados a la seguridad.

“Con la experiencia recogida por las protestas [finales del 2022 e inicios del 2023], lo primero que nosotros hacemos es disponer el no desplazamiento de turistas, la no venta de pasajes, cierre de aeropuertos y el traslado de turistas”, expresó para gestión.pe.

Cifras de inseguridad aumentan

Las cifras recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y proporcionadas por el Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP) revela las Estadísticas de la Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia del 2022.

En el año 2022, a nivel nacional, según información del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP), se registraron 497,581 denuncias por comisión de delitos; en comparación con el año 2021 se incrementó en 23,4% . En el último trimestre 2022, se elevó a 131,654 denuncias, superior en 15,1% al comparar con similar periodo 2021.

De acuerdo a las denuncias por regiones, entre octubre y diciembre 2022, Lima Metropolitana registró 44,879 denuncias por comisión de delitos, representó el 34,1% respecto al total registrado en el mencionado periodo; siguen Lambayeque (10,004), Arequipa (8,113), La Libertad (7,942) y Piura (7,360). Respecto a similar periodo 2021, se observó mayor incremento porcentual en Lambayeque (45,4%), La Libertad (26,6%), Huánuco (23,4%), Madre de Dios (20,4%) y Piura (20,2%).

En tanto, las denuncias más frecuentes registradas en el periodo octubre-diciembre 2022 fueron contra el patrimonio (87,395), seguido de aquellas contra la seguridad pública (15,394), contra la vida, el cuerpo y la salud (11,672) y contra la libertad (10,046).

Robo es lo más denunciado por turistas

Respecto a la situación de seguridad de los turistas, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Turismo de la PNP, señaló a gestion.pe aclaró que centran su labor en la ejecución de patrullaje y planes operativos para salvaguardar la integridad de ciudadanos extranjeros que llegan al Perú, mientras las otras direcciones se enfocan en los ciudadanos residentes en el país que involucra también a los turistas nacionales.

Además mencionó que la dirección que dirige trabaja en la protección y seguridad de los bienes patrimoniales, históricos, culturales y turísticos a nivel nacional. “ Nosotros atendemos las denuncias de los turistas extranjeros, las de los turistas nacionales son atendidos en cualquier comisaría del Perú ”, refirió.

Para ello, la Dirección de Turismo cuenta con 1,294 policías desplegados en el país. De esta cifra 321 agentes es a nivel de Lima, mientras 973 son derivados a otras regiones.

“En la capital estamos ubicados en tres comisarías: la de Lima Sur (Barranco), Lima Norte (Lince) y Callao (La Punta) para atender denuncias y el mayor despliegue, fundamentalmente se da en las zonas turísticas de Barranco, Miraflores, San Isidro, Centro de Lima y el Callao”, detalló.

REGIÓN N° POLICÍAS Lima 321 Cusco 147 Arequipa 112 Lambayeque 89 Puno 54 La Libertad 49 Iquitos 49

Lozada Morales indicó que los planes operativos para salvaguardar a los turistas extranjeros son:

CORREDOR TURÍSTICO PREFERENCIAL LIMA - CALLAO: Operaciones policiales de prevención, vigilancia, seguridad y protección desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao) hasta la Vía Expresa- Paseo de la República (San Isidro).

Operaciones policiales de prevención, vigilancia, seguridad y protección desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao) hasta la Vía Expresa- Paseo de la República (San Isidro). PROTECCIÓN AL TURISTA: Vigilancia, seguridad y protección en forma permanente a nivel nacional en las instalaciones de los aeropuertos, puertos (marítimos, fluviales y lacustres), vías de corredores turísticos preferenciales del país y principales atractivos turísticos.

Vigilancia, seguridad y protección en forma permanente a nivel nacional en las instalaciones de los aeropuertos, puertos (marítimos, fluviales y lacustres), vías de corredores turísticos preferenciales del país y principales atractivos turísticos. PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL: Operaciones policiales de inteligencia, prevención, vigilancia, intervención, orientación, seguridad y protección del patrimonio cultural, bienes patrimoniales, históricos y culturales de la Nación.

Miraflores es uno de los distritos que reporta más denuncia de robo a turistas extranjeros. (Foto: Omar Lucas)

“Los puntos del servicio policial a nivel de patrullaje a pie y motorizado se encuentran en todos los atractivos turísticos ubicados en los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco y el Centro de Lima. Asimismo, en el que consideramos el Corredor Turístico”, señaló el general Lozada.

De acuerdo con la estadística de la Dirección de Turismo de la PNP, en lo que va del año, se han reportado 198 denuncias de turistas extranjeros a nivel nacional, en la modalidad de hurto, y los hombres son los que más acuden a una comisaría para presentar la denuncia.

En Lima, el distrito de Miraflores es el lugar donde más se registra estos actos delictivos contra los ciudadanos internacionales. “Se les roba sus cámaras, celulares, mochilas y otros equipos tecnológicos como tablets”, informó Lozada.

Además, a esto se le suma otra modalidad de robo, que es el cobro excesivo de pasaje por el servicio de taxi, que abordan los extranjeros en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez. “Por ejemplo toman el vehículo y les dicen S/ 45, pero ellos [conductores] les cobran más como S/ 450. Hemos tenido intervenciones con capturas y se les ha devuelto el dinero. No es muy común, pero se está registrando. Usamos las cámaras en exteriores del terminal aéreo para identificar a los autos que hacen taxi”, precisó.

Alertas de seguridad turística

A finales de enero de este año más de 10 países del mundo emitieron una alerta turística a sus ciudadanos para que no viajen al Perú debido a la convulsión social. Al respecto Juan Stoessel mencionó que ahora el panorama es diferente y recientemente Puno, que era la única región que aún reportaba protestas y bloqueos, ya reanudó sus actividades comerciales como las operaciones del aeropuerto de Juliaca y visitas al lago Titicaca.

“Hoy día tenemos un Promperú que nuevamente hace promociones en el extranjero y en el Perú. Eso ya se reactivó, estamos en buena campaña y trabajando con el empresa privada. Hoy se ve un movimiento importante de turistas nacionales y extranjeros que nos hace ver que lo que queda el primer semestre y lo que será el segundo semestre están bien encaminados, y recuperar el tiempo perdido”, refirió.

“Las alertas han sido suavizadas en algunos casos y eliminadas en otros. Se está trabajando con Cancillería y Promperú para que se eliminan por completo. Alemania, Francia y España lo que han hecho es reducir nivel de comunicado y solamente lo dirigen nuevamente donde siempre ha estado covulsionado como el Vraem. Esperemos que saquen pronto a Puno ”, indicó.

La mayoría de turistas extranjeros llegan a Lima. (Foto: Shutterstock)

¿Apoyo de las Fuerzas Armadas para patrullaje?

Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, comentó la inseguridad reportada durante la convulsión social fue violenta por lo que fue necesario el papel de las Fuerzas Armadas para restablecer junto con la Policía Nacional el orden en el país.

“Ustedes se imaginan si tuviésemos los cuatro aeropuertos del sur totalmente destruidos o cómo estaría perjudicada la población de Arequipa, Puno y Cusco. Imagínese un año sin aeropuertos que es lo que hubiera sucedido si las Fuerzas Armas no hubiesen actuado”, remarcó.

Al ser consultado sobre si los militares deberían apoyar en el patrullaje de calles, Stoessel consideró que esa no es su función. “Las Fuerzas Armadas pueden ayudar muy bien, en algunos casos, protegiendo algunas infraestructuras claves. Alguna hidroeléctrica, aeropuerto o carretera cuando se amerite. No son para estar en las ciudades a cargo del orden público. No creo y no es su función”, dijo.

Existe un debate en contra y a favor sobre que las Fuerzas Armadas deben salir a patrullar las calles. Foto: Britanie Arroyo/GEC

“Tener al Ejército en las calles de las principales ciudades no estoy de acuerdo. No creo que esa sea la manera. Lo que se tendría que hacer es seguir mejorando a la Policía, darle todos los recursos y tratar de trabajar con otros ministerios”, sentenció.

En esa línea, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Turismo de la PNP, también coincidió con el ejecutivo. “Siempre en estas circunstancias (crisis social) el apoyo de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental, pero nosotros (Policía Nacional) como función especializada de protección al turista nos abocamos preferentemente a la orientación y resguardo y sabemos qué hacer”, acotó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí