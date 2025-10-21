Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, reconoció que meditará si aspirará a la presidencia en 2026 tras archivarse el caso Cócteles. Foto: Fuerza Popular
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, reconoció que meditará si aspirará a la presidencia en 2026 tras archivarse el caso Cócteles.
Redacción Gestión
Keiko Fujimori aún no precisa si postulará a la presidencia del Perú en las elecciones generales del 2026.

“En pocos días voy a tomar esa decisión con mis hijas y haré el anuncio correspondiente”,

A criterio de la lideresa de Fuerza Popular, “hoy no es un momento para hablar de política”, sino, “de justicia”.

, sino con mucha gente del partido, esta decisión es más difícil de tomar", soslayó.

TC archivó el caso Cócteles que recaía sobre Keiko Fujimori tras hábeas corpus presentado por la también excongresista. Foto: Alessandro Currarino - El Comercio

De acuerdo con el cronograma electoral del 2026,

Vale añadir que Keiko Fujimori Higuchi ha aspirado a la presidencia del Perú en tres oportunidades, perdiendo en segunda vuelta en cada una de las contiendas (2011, 2016 y 2021).

En su última campaña política —cuando fue derrotada en las urnas por Pedro Castillo—, Keiko Fujimori asumió su derrota en julio del 2021 pero insistió en que la victoria del profesor chotano fue “ilegítima”.

