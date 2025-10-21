Keiko Fujimori aún no precisa si postulará a la presidencia del Perú en las elecciones generales del 2026.

“En pocos días voy a tomar esa decisión con mis hijas y haré el anuncio correspondiente”, dijo Fujimori a los medios de comunicación tras que el Tribunal Constitucional (TC) dejara sin efecto el caso Cócteles.

A criterio de la lideresa de Fuerza Popular, “hoy no es un momento para hablar de política”, sino, “de justicia”.

“Como se imaginarán, después de diez años de investigaciones, de prisiones injustas y abusos no solamente contra mí, sino con mucha gente del partido, esta decisión es más difícil de tomar", soslayó.

TC archivó el caso Cócteles que recaía sobre Keiko Fujimori tras hábeas corpus presentado por la también excongresista. Foto: Alessandro Currarino - El Comercio

De acuerdo con el cronograma electoral del 2026, partidos tienen hasta el 31 de octubre para inscribir a candidatos a las primarias.

Vale añadir que Keiko Fujimori Higuchi ha aspirado a la presidencia del Perú en tres oportunidades, perdiendo en segunda vuelta en cada una de las contiendas (2011, 2016 y 2021).

En su última campaña política —cuando fue derrotada en las urnas por Pedro Castillo—, Keiko Fujimori asumió su derrota en julio del 2021 pero insistió en que la victoria del profesor chotano fue “ilegítima”.