El 31 de octubre de 2025 es la fecha límite establecida para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos que participarán en las elecciones primarias previas a las elecciones generales del 2026, según el cronograma electoral vigente.

La inscripción de candidatos en las elecciones primarias es una tarea exclusiva de las organizaciones políticas, realizada por sus órganos electorales internos, los cuales se encargan de recibir y registrar a los aspirantes.

Según lo establecido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no interviene durante esta etapa del proceso electoral, ya que la responsabilidad recae completamente en cada agrupación política.

De acuerdo con el cronograma, las elecciones primarias se realizarán en dos etapas. La primera está programada para el 30 de noviembre de 2025, donde votarán los afiliados para elegir a los delegados que participarán en la siguiente fase.

Posterior a ello, el 7 de diciembre de 2025 los delegados elegidos serán los encargados de seleccionar las listas de candidatos que representarán a sus respectivas organizaciones en las Elecciones Generales de 2026.