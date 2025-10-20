Elecciones 2026: Plazo para inscribir candidatos a primarias vence el 31 de octubre. Foto: ONPE.
Elecciones 2026: Plazo para inscribir candidatos a primarias vence el 31 de octubre. Foto: ONPE.
, según el cronograma electoral vigente.

La inscripción de candidatos en las elecciones primarias es una tarea exclusiva de las organizaciones políticas, realizada por sus órganos electorales internos, los cuales se encargan de recibir y registrar a los aspirantes.

Según lo establecido, el , ya que la responsabilidad recae completamente en cada agrupación política.

De acuerdo con el cronograma, La primera está programada para el 30 de noviembre de 2025, donde votarán los afiliados para elegir a los delegados que participarán en la siguiente fase.

Posterior a ello, el 7 de diciembre de 2025 los delegados elegidos serán los encargados de seleccionar las listas de candidatos que representarán a sus respectivas organizaciones en las Elecciones Generales de 2026.

El cronograma electoral vigente establece que las elecciones primarias se realizarán en dos etapas. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
