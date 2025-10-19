El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, descartó un posible adelanto de elecciones ante el panorama de crisis política y social que se registra en el país.

En declaraciones a la prensa, indicó que el cronograma electoral no se puede cambiar y que cualquier modificación distorsionaría lo programado.

Estas declaraciones fueron realizadas tras haber terminado la reunión programada junto al presidente José Jerí y los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“El cronograma electoral no va a ser afectado por la coyuntura. El 12 de abril, donde se realizarán las próximas elecciones, se harán con normalidad. (…) El cronograma electoral es inexorable, se tiene que respetar y esa es la garantía que hemos recibido de parte del Ejecutivo y también, entiendo, que es compartido por el Legislativo”, acotó.

Además, precisó que el sistema electoral requiere recursos presupuestales y logísticos para garantizar la adecuada organización de los comicios.

“Lo que falta hemos pedido como sistema son los recursos presupuestales y otros adicionales que se necesitan para organizar con tranquilidad todo el proceso electoral y garantizar que el desarrollo del mismo en el 2026 se haga con normalidad”, puntualizó.

El presidente de la república, José Jerí Oré, sostuvo una reunión con los titulares de los organismos electorales: Roberto Burneo, presidente del @JNE_Peru; Piero Corvetto, jefe de la @ONPE_oficial; y Carmen Velarde, jefa del @ReniecPeru.



Durante el encuentro se establecieron… pic.twitter.com/SHudSBTF7F — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 19, 2025

Reunión entre el Ejecutivo y ONPE, Reniec y JNE

En la tarde del domingo 19 de octubre, el presidente José Jerí se reunió con Roberto Burneo, presidente del JNE; Piero Corvetto, jefe de la ONPE y Carmen Velarde, jefa del Reniec.

“Durante el encuentro se establecieron las medidas y requerimientos necesarios para garantizar una transición ordenada y un proceso electoral transparente y eficiente, rumbo a las elecciones generales de 2026”, indicó la presidencia en su cuenta en la red social X.

Las elecciones generales, donde se elegirá al próximo presidente de la República, miembros del Congreso y del Parlamento Andino, fueron convocadas y están programas a realizarse el 12 de abril del 2026.