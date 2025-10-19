JNE descartó adelanto de elecciones ante crisis política: “Cronograma no va ser afectado”. (Foto: GEC)
JNE descartó adelanto de elecciones ante crisis política: "Cronograma no va ser afectado".
Redacción Gestión
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, .

En declaraciones a la prensa,

Estas declaraciones fueron realizadas tras haber terminado la reunión programada junto al presidente José Jerí y los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“El cronograma electoral no va a ser afectado por la coyuntura. El 12 de abril, donde se realizarán las próximas elecciones, se harán con normalidad. (…) El cronograma electoral es inexorable, se tiene que respetar y esa es la garantía que hemos recibido de parte del Ejecutivo y también, entiendo, que es compartido por el Legislativo”, acotó.

Además,

“Lo que falta hemos pedido como sistema son los recursos presupuestales y otros adicionales que se necesitan para organizar con tranquilidad todo el proceso electoral y garantizar que el desarrollo del mismo en el 2026 se haga con normalidad”, puntualizó.

Reunión entre el Ejecutivo y ONPE, Reniec y JNE

En la tarde del domingo 19 de octubre,

“Durante el encuentro se establecieron las medidas y requerimientos necesarios para garantizar una transición ordenada y un proceso electoral transparente y eficiente, rumbo a las elecciones generales de 2026”, indicó la presidencia en su cuenta en la red social X.

fueron convocadas y están programas a realizarse el 12 de abril del 2026.

