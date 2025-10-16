Luis Carranza, exministro de Economía, se presentó en "Perspectivas", un reciente evento de Gestión. | Foto: Gestión
Luis Carranza, exministro de Economía, se presentó en "Perspectivas", un reciente evento de Gestión. | Foto: Gestión
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

La contienda en el país para las elecciones generales del próximo año empieza a “calentar motores” con el vencimiento, al inicio de esta semana, del plazo para que altos funcionarios renuncien a sus cargos en caso de tener intenciones de postularse.

