El MEF se encarga del manejo de la política fiscal del país. (Fuente: Andina)
Ricardo Guerra Vásquez
Dina Boluarte fue vacada de la presidencia del Perú, luego de permanecer en dicho cargo poco más de dos años y 10 meses. Entre los indicadores que muestran el desempeño de su gestión, uno de los que marca más el deterioro del país es el de déficit fiscal.

