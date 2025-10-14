Las ventas del sector de retail o minorista cerrarían el 2025 superando los S/ 50,000 millones, un crecimiento de más de 4% anual ante una mayor liquidez, según estimaciones de Scotiabank en su reporte semanal.

Este resultado se daría ante un impulso en el cuarto trimestre de este año, que se favorecería del nuevo retiro de fondos de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP).

“Para el cuarto trimestre de este año, si bien inicialmente se preveía que el crecimiento de las ventas retail estaría por debajo de la proyección anual, tomando en cuenta el alto crecimiento de las ventas en el último bimestre del 2024, ahora se considera que esta desaceleración no sería tan acentuada”, indicó Carlos Asmat de la Cruz, analista de sectores no primarios de Scotiabank.

Asmat recordó que estos retiros ya estarían disponibles en diciembre, es decir, durante la campaña navideña. Como se recuerda, ese mes representa alrededor del 11% de las ventas anuales del sector minorista.

Además de la mayor liquidez que se espera para diciembre, las compras en las tiendas retail también se impulsarían por otros factores como la recuperación del empleo formal privado, menores presiones inflacionarias, condiciones climáticas normales, mayor número de locales, y una menor cotización del dólar.

De hecho, las ventas minoristas ya venían avanzando en los meses previos de agosto a septiembre, es decir, en el tercer trimestre.

“Ello considerando el normal desarrollo de la temporada de invierno –impulsando demanda de prendas en tiendas por departamento–, la gradual reducción del tipo de cambio, menores presiones inflacionarias y por un efecto base de bajo crecimiento interanual en igual periodo del 2024”, indicó.