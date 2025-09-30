El registro de solicitudes comenzará el 21 de octubre, según anunció la Asociación de AFP, y se realizará de forma escalonada según el último dígito o letra del documento de identidad del solicitante.

El cronograma compartido por la Asociación de AFP ofrece una ventana adicional del 4 de diciembre al 18 de enero para quienes no pudieron hacerlo en la etapa inicial. Las fechas de posible registro están bien diferenciadas para cada grupo, facilitando la organización y evitando demoras.

El sistema establece fechas específicas para evitar aglomeraciones y agilizar la atención.

Por ejemplo, quienes tengan documentos que terminan en letra podrán registrar su solicitud el 21 de octubre, mientras que aquellos cuyo DNI finaliza en 0 deberán hacerlo el 22 o 23 de octubre. Los beneficiarios con DNI que finaliza en cifras del 1 al 9 tienen fechas asignadas entre el 24 de octubre y el 18 de noviembre, en días alternos.

Fechas clave para retiro

Cada grupo también tiene señalada la fecha aproximada en la que podrá retirar el dinero solicitado, partiendo desde el 19 de noviembre para los primeros solicitantes y terminando el 3 de diciembre para los últimos, extendiéndose hasta el 1 de diciembre para quienes registren en los días finales o en el periodo libre.