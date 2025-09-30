“La venta de vehículos nuevos registró 18,214 unidades en agosto (+27.8%), según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la segunda venta mensual más alta en lo que va del 2025, superando el promedio mensual del año y situándose algo por encima de nuestra proyección”, informó el departamento de estudios económicos del Scotiabank, en su último reporte semanal.

“Para el cierre del 2025 nuestra perspectiva es que la venta de vehículos crecería alrededor del 15%, lo cual significaría la venta de alrededor de 195,000 unidades -entre vehículos ligeros y pesados-, cifra que se convertiría en un récord de ventas”, destacó el Scotiabank.

Esta proyección se sustenta en la mejora de los ingresos reales de la población -dado el incremento del empleo formal privado y las menores presiones inflacionarias-, la apreciación del sol frente al dólar -lo cual impulsa la compra de vehículos dado que abarata su precio en moneda local- y la mejora de condiciones crediticias -menor nivel de tasas de interés-.

Por el lado de vehículos pesados, las ventas serían impulsadas por la mayor demanda de unidades por parte de empresas de los sectores minería y construcción y, en menor medida, por la demanda de buses por parte de empresas de transporte de personal.

“Sin embargo, nuestra proyección tiene sesgo al alza tomando en cuenta que recientemente se aprobó el octavo retiro de fondos de pensiones , lo que podría elevar la probabilidad de utilizar estos fondos como cuota inicial para la compra de vehículos ligeros, especialmente para el último bimestre del año ”, estimó Scotiabank.

Agregó que si bien antes esperaban una desaceleración en las ventas para el 4T25, debido a un efecto base y a la cercanía a las elecciones presidenciales, ella ahora podría no ser tan acentuada.