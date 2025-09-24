Retiro de AFP. (Foto: Getty Images)
Retiro de AFP. (Foto: Getty Images)
Redacción Gestión
Luego de la promulgación de la Ley que autoriza un octavo, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) advirtió que está decisión de las autoridades tendrá preocupantes consecuencias para los .

Así lo planteó la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Karol Fernández, quién detalló que producto de este nuevo rescate, más del 80% de los trabajadores del sistema de capitalización individual quedarían sin recursos en sus cuentas para financiar su , lo que equivale a casi ocho millones de personas.

“El daño para las futuras pensiones es significativo: mientras que antes de los retiros el ahorro previsional en el Perú alcanzaba US$ 52,254 millones, tras los siete retiros se redujo a US$ 28,985 y con un nuevo retiro quedaría en poco menos de US$ 22,000 millones. En lugar de continuar dinamitando el ahorro previsional, el Perú necesita fortalecerlo”, aseguró.

En esa línea, Fernández también advirtió que está situación provocará una mayor carga financiera para el Estado y el incremento del costo del endeudamiento, debido a la venta inmediata de bonos soberanos elevando el costo de los para todos los peruanos.

Si bien el ahorro previsional es íntegramente propiedad de los trabajadores, FIAP destacó la importancia de proteger su fin único, que es el financiamiento de las pensiones.

