El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, recomendó a los peruanos que dispondrán de su dinero administrado por las AFP, que lo inviertan para no desproteger su vejez.
“Si alguien quiere retirar, que lo hagan para una inversión mejor y asegurar su calidad de vida. No para consumirse y luego quedarse sin fondo, sin pensión”, dijo a la prensa.
Maurate insistió en que quienes agoten todos sus recursos previsionales probablemente terminarán en Pensión 65 “con el impuesto de todos”, lo que “en consecuencia, va a ser un problema”.
El funcionario recomendó a los ciudadanos afiliados a las AFP que, pese al octavo retiro, se debe mantener “un fondo para nuestras pensiones”, así como para “la seguridad y cuando haya etapa de desempleo”.
Al ser consultado por Canal N si el MTPE tiene una salvaguarda para los trabajadores independientes que ya no estarán obligados a aportar para su jubilación, Daniel Maurate no dio respuesta concreta, y solo resaltó las bondades del programa Recomienda.pe, en el que autoempleados podrán ofrecer sus servicios y recibir capacitaciones del Estado.
“Desde gasfiteros, abogados, contadores. Cualquier servicio”, dijo. Se prevé ayudar a 5 millones de peruanos trabajadores independientes.