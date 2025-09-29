El ministro Maurate recomendó guardar dinero para la vejez, así como para cualquier contratiempo e incluso, el desempleo. Foto: Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles
El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, recomendó a los peruanos que , que lo inviertan para no desproteger su vejez.

dijo a la prensa.

probablemente terminarán en Pensión 65 “con el impuesto de todos”, lo que “en consecuencia, va a ser un problema”.

SBS informó que en los siete retiros previos de las AFP han salido S/ 115,000 millones. Esta octava liberación implicaría una de S/ 31,600 millones. Foto: Andina
El funcionario que, pese al octavo retiro, se debe mantener “un fondo para nuestras pensiones”, así como para “la seguridad y cuando haya etapa de desempleo”.

Al ser consultado por Canal N si el MTPE tiene una salvaguarda para los trabajadores independientes que ya no estarán obligados a aportar para su jubilación, Daniel Maurate no dio respuesta concreta, y solo resaltó las bondades del programa Recomienda.pe, en el que autoempleados podrán ofrecer sus servicios y recibir capacitaciones del Estado.

“Desde gasfiteros, abogados, contadores. Cualquier servicio”, dijo. Se prevé ayudar a 5 millones de peruanos trabajadores independientes.

