El octavo retiro de fondos de las AFP en el Perú es una realidad y, en el mes de octubre, los afiliados podrán solicitur el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21.400) de sus cuentas.

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) publicó este domingo 28 de septiembre el procedimiento operativo para el inicio de este procedimiento, el desembolso empezará el 21 de noviembre.

Las administradoras de fondos advierten que, quienes no actualizan sus datos ni aseguran el acceso a sus claves digitales, pueden enfrentar demoras o quedar fuera de las primeras fases del retiro.

Las AFP sugirieron revisar dos puntos antes de abrir el registro.

El primero es tener activa la clave web para validar identidad con el DNI. Si en caso no recuerdas tu contraseña, puedes cambiarla directamente en el portal o en el aplicativo de tu AFP. Realizar este paso con anticipación evitará que pierdas tiempo el día que vayas a registrar tu pedido.

Lo segundo es actualizar correo y celular, debido a que estos se usarán para enviar notificaciones sobre el proceso y el cronograma, así como eventuales observaciones.

Experiencias previas, como en el séptimo retiro, muestran que muchos afiliados no tenían acceso a sus cuentas en línea ni registraban sus contraseñas, además de que sus correos podrían estar inactivos, lo que impedía recibir alertas.

Cabe recordar que, a través de la Resolución SBS Nº 03444-2025, publicada en el diario oficial El Peruano, se establece que el afiliado podrá retirar hasta 4 UIT de su Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios (CIC) dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contados desde el día de entrada en vigor de la mencionada resolución.

Las solicitudes se podrán realizar desde el próximo 21 de octubre, según el cronograma que establezcan las AFP.