Tus aportes viajan contigo. Los peruanos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) pueden seguir construyendo su futuro desde el extranjero y acceder a una pensión de jubilación sin perder sus aportes.

Así lo informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), al destacar que el sistema previsional peruano contempla el beneficio de acumulación de aportes, una opción que permite sumar los periodos de contribución realizados en el Perú con aquellos efectuados en el país de residencia del trabajador, siempre que exista un convenio bilateral o multilateral de Seguridad Social vigente.

De esta manera, un ciudadano que haya laborado en el Perú durante varios años y luego continúe trabajando de manera formal en otro país, podrá sumar los periodos de aportes para acceder a una pensión, sea en el Perú o en el extranjero.

El beneficio también aplica en sentido inverso: los trabajadores extranjeros que llegan al Perú y aportan al SNP podrán acumular esos años de contribución con los realizados en su país de origen.

“El objetivo es proteger a nuestros trabajadores y pensionistas, estén donde estén, y asegurar que sus aportes les permitan acceder a una pensión digna”, señaló Carlos Osorio, Ejecutivo de Gestión de Derechos de la ONP.

El funcionario detalló que, a la fecha, el Perú mantiene convenios bilaterales con Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, España, Canadá y Corea, y forma parte del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que integra a naciones como Brasil, Portugal, Bolivia, Paraguay, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, lo que brinda, entre otros beneficios, la exportación de pensiones.

Durante la más reciente edición del programa digital ONP en Línea, el vocero de la ONP explicó que la exportación de pensiones permite a los jubilados residentes en el extranjero cobrar su pensión peruana directamente en una cuenta bancaria del país donde radican.

La ONP recordó que los ciudadanos pueden iniciar sus solicitudes desde el extranjero acudiendo a la entidad de Seguridad Social de su país de residencia, la cual traslada la gestión al Perú.



