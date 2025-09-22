El octavo retiro de AFP 2025 ya es una realidad. Fue aprobado en el Congreso y miles de afiliados están a la expectativa de poder retirar hasta 4 UIT de sus fondos previsionales. Sin embargo, antes de iniciar cualquier trámite es fundamental que cada persona sepa en qué Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) está registrada: Integra, Prima, Profuturo o Habitat. En esta nota te explicamos cómo verificarlo paso a paso.
¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?
Existen varias formas de verificar a qué AFP perteneces en el Perú:
1. A través de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)
- Ingresa al portal de la SBS (www.sbs.gob.pe).
- Busca la opción Consulta de afiliados a una AFP.
- Digita tu número de DNI y completa el código de verificación.
- El sistema te mostrará en segundos si estás en Integra, Prima, Profuturo o Habitat.
2. Consultando directamente con tu AFP
Cada administradora tiene un canal de atención en línea:
- AFP Integra: www.afpintegra.pe
- Prima AFP: www.prima.com.pe
- AFP Profuturo: www.profuturo.com.pe
- AFP Habitat: www.afphabitat.com.pe
Con tu DNI o usuario registrado puedes ingresar a tu cuenta y verificar tu estado como afiliado.
3. A través de tu empleador o boleta de pago
En muchos casos, en la boleta de pago mensual aparece el nombre de la AFP a la que aportas. También puedes consultarlo directamente con el área de recursos humanos de tu empresa.
Octavo retiro de AFP 2025: lo que se sabe hasta ahora
El Congreso aprobó el octavo retiro de AFP que permitirá a los afiliados disponer de hasta 4 UIT (S/ 21,400 aprox.) de sus fondos de pensiones. La norma ya fue publicada en el diario oficial El Peruano y en las próximas semanas se definirá el cronograma oficial de retiros, el cual estará a cargo de la Asociación de AFP y la SBS.
Recomendaciones antes de retirar tu AFP
- Verifica en qué AFP estás registrado para conocer el procedimiento exacto.
- Mantén actualizados tus datos de contacto (teléfono, correo) en tu AFP.
- Ten en cuenta que el retiro es voluntario y no afecta la posibilidad de seguir aportando en el futuro.