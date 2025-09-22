Ley N.º 32445, promulgada, autoriza de manera extraordinaria y facultativa el octavo retiro de fondos de las AFP por hasta 4 UIT (S/ 21,400). La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuenta con 30 días calendario, desde la entrada en vigor de la ley, para publicar el procedimiento operativo que definirá el registro de solicitudes y el cronograma oficial de desembolsos.

¿Cuándo iniciaría el registro para el octavo retiro de la AFP?

Tras la promulgación firmada por la presidenta Dina Boluarte y publicada en El Peruano, la SBS tiene como fecha límite el lunes 20 de octubre de 2025 para emitir el procedimiento operativo; podría publicarse antes, según antecedentes. Una vez emitido, se habilitará el portal oficial para que las personas registren la solicitud en línea, usualmente a través de un sitio unificado coordinado por la Asociación de AFP.

¿Cuándo publicarán el cronograma oficial del octavo retiro AFP?

El cronograma oficial lo precisará la SBS en su procedimiento, pero, con base en la ley y en los procesos previos, los pagos se realizan en cuatro armadas de hasta 1 UIT cada una, con 30 días calendario entre desembolsos. Bajo ese esquema, y si la solicitud se registra apenas entre en vigencia el procedimiento, los pagos estimados quedarían así: 5 de noviembre de 2025, 5 de diciembre de 2025, 4 de enero de 2026 y 3 de febrero de 2026.

Fechas estimadas para las armadas del octavo retiro de la AFP

1ª cuota: desde el 5 de noviembre de 2025 (hasta 1 UIT; ocurre hasta en 30 días calendario después de solicitar).

2ª cuota: desde el 5 de diciembre de 2025 (30 días después de la 1ª).

3ª cuota: desde el 4 de enero de 2026 (30 días después de la 2ª).

4ª cuota: desde el 3 de febrero de 2026 (30 días después de la 3ª).

Aclaraciones importantes

La ley ya fue promulgada y publicada; el monto máximo autorizado es de 4 UIT, equivalente a S/ 21,400 según las estimaciones periodísticas usadas en la cobertura del proceso 2025.

El procedimiento operativo de la SBS es el que abrirá formalmente el registro y detallará plataforma, calendario (posible por DNI), así como validaciones y plazos exactos para cada etapa.