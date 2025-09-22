El octavo retiro de fondos de la AFP ya es oficial. El Congreso de la República aprobó la medida el pasado 17 de septiembre con 116 votos a favor y ninguna votación en contra, autorizando a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21.400 al valor vigente en 2025. La promulgación de la ley por parte del Ejecutivo se hizo pública el 20 de septiembre a través del Diario Oficial El Peruano, y su entrada en vigencia es inmediata.

Con la ley vigente, corresponde que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publique el reglamento operativo que detalle cómo se realizará el retiro. Según el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, el mecanismo será similar a los retiros anteriores, con desembolsos de hasta una UIT por mes, garantizando que los afiliados puedan acceder a los fondos de manera escalonada y organizada.

El Ejecutivo, junto con el respaldo de Dina Boluarte y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recomendó un uso responsable de los fondos, considerando la importancia de estas reservas para la jubilación. Una vez publicado el reglamento, los afiliados contarán con un plazo de 90 días calendario para solicitar el retiro de su AFP, iniciando así los desembolsos programados.

Octavo retiro AFP 2025: calendario de pagos de la primera, segunda, tercera y cuarta cuota para los afiliados. | Foto: AFP

¿Cuáles son las posibles fechas de pago del octavo retiro AFP 2025?

De acuerdo con los plazos estimados, los desembolsos se realizarían de la siguiente manera, respetando un intervalo de 30 días entre cada cuota:

Primer retiro (hasta 1 UIT): 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 Segundo retiro (hasta 1 UIT): 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 Tercer retiro (hasta 1 UIT): 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 Cuarto retiro (hasta 1 UIT): 28 de febrero de 2026

El plazo para solicitar los retiros vencerá el 28 de enero de 2026, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del procedimiento operativo establecido por la SBS.

¿Cómo solicitar el retiro de hasta S/ 21.400 de mi AFP?

Los afiliados podrán presentar su solicitud de manera física o virtual ante la AFP a la que pertenecen. Cada desembolso corresponderá a una UIT y se efectuará cada 30 días calendario desde la fecha de presentación de la solicitud.

Si un afiliado decide no continuar con los retiros programados, podrá desistir solicitando la suspensión del próximo desembolso al menos diez días antes de la fecha prevista. Este mecanismo garantiza que los afiliados tengan flexibilidad para gestionar sus fondos según sus necesidades.

¿Cómo consultar el saldo de mi fondo de pensiones?

Para conocer el monto disponible en tu cuenta de AFP, sigue estos enlaces según tu administradora: