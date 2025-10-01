Una de las noticias más esperadas por los afiliados a las AFP se dio hace algunos días: el octavo retiro para este 2025 es una realidad. Tras el apoyo brindado públicamente por Dina Boluarte, el cambio abrupto de posición del Ministerio de Economía y de todo el Congreso, los afiliados podrán retirar hasta 4 UIT (S/ 21,400), gracias al registro de solicitudes que iniciará el próximo 21 de octubre de 2025 y en donde el último dígito del DNI será importante.

Se habilitará una página web tal y como en los procedimientos anteriores, para que los afiliados puedan elegir cuánto dinero desean retirar dentro del límite de lo establecido. Cabe señalar que se recibirá hasta en 4 armadas de 1 UIT cada una como máximo y el dinero será recibido 30 días posteriores al registro de la solicitud.

Revisa aquí cuando puedes solicitar el retiro de los fondos de la AFP:

¿Cuándo hacer la solicitud del Retiro de AFP 2025?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) confirmó que el inicio del registro de solicitudes para retirar la AFP este 2025 iniciará el martes 21 de octubre y se empezará con el dígito 0 (último dígito del DNI).

Cabe señalar que la SBS ha habilitado hasta 4 fechas para realizar las solicitudes del retiro de AFP este 2025: las dos primeras en días continuos, una tercera oportunidad poco menos de un mes después (finales de noviembre) y una cuarta oportunidad que será libre del 04 de diciembre al 18 de enero. Aquí te dejo con el calendario completo para que sepas en qué fechas realizar la solicitud de este octavo retiro de AFP.

Si tu DNI termina en: Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Letra 21 de octubre — 19 de noviembre 0 22 de octubre 23 de octubre 20 de noviembre 1 24 de octubre 27 de octubre 21 de noviembre 2 28 de octubre 29 de octubre 24 de noviembre 3 30 de octubre 31 de octubre 25 de noviembre 4 03 de noviembre 04 de noviembre 26 de noviembre 5 05 de noviembre 06 de noviembre 27 de noviembre 6 07 de noviembre 10 de noviembre 28 de noviembre 7 11 de noviembre 12 de noviembre 01 de diciembre 8 13 de noviembre 14 de noviembre 02 de diciembre 9 17 de noviembre 18 de noviembre 03 de diciembre

¿Cómo hacer la solicitud de retiro de AFP 2025?

Para realizar el registro de solicitud de retiro de AFP debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página web oficial de la Asociación de AFP que habilitará especialmente para el retiro de AFP 2025.

Registra tus datos personales y añade la cuenta bancaria en donde vas a recibir el dinero de la AFP. Además, deberás indicar el monto que deseas retirar.

Verificas los datos ingresados y confirmas tu solicitud. Además, podrás hacer el seguimiento respectivo a tu solicitud.

Finalmente, deberás esperar los 30 días calendario para recibir el monto requerido en tu cuenta bancaria.

¿Pueden retener el dinero de tu AFP?

Cabe señalar que el retiro de la AFP es intangible, por lo que ninguna entidad bancaria ni de ningún tipo podrá retener el dinero de tu AFP en caso tengas algún tipo de deudas. Eso sí, existe una excepción y es que en caso tengas algún juicio por pensión de alimentos, se te podrá retener hasta el 20% de tu retiro de AFP.

¿Hasta cuándo podré presentar mi solicitud para el RETIRO AFP de hasta 4 UTI? Esto explicó la SBS

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?

Identificar tu AFP es clave para gestionar retiros, consultas de aportes o cambios de administradora. Existen varias opciones oficiales:

Consulta virtual a través de la SBS

Ingresa al portal oficial: Consulta de Situación Previsional SBS Selecciona “Situación Previsional”. Ingresa tu DNI y sigue las instrucciones.

El sistema mostrará tu AFP, saldo acumulado y otros datos relevantes. Este servicio está disponible 24/7 y garantiza confidencialidad. También puedes llamar al 0800-10840 para obtener la información previa acreditación de identidad.