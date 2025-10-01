El octavo retiro de fondos de las AFP ya tiene cronograma oficial para 2025. (Fuente: El Peruano)
El octavo retiro de fondos de las AFP ya tiene cronograma oficial para 2025. (Fuente: El Peruano)
Renato Cardenas C.
mailRenato Cardenas C.

El octavo retiro de fondos de las AFP ya tiene cronograma oficial para 2025. La Asociación de AFP, respaldada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), estableció fechas específicas según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida busca agilizar las solicitudes, evitar aglomeraciones y organizar la atención de millones de afiliados en todo el país.

Monto y fechas del retiro

Cada afiliado podrá solicitar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400 por persona. El proceso escalonado inicia el 21 de octubre de 2025 y se desarrollará en varias semanas para distribuir la demanda de manera ordenada.

Cronograma según último dígito del DNI

  • DNI termina en letra: 21 de octubre o 19 de noviembre
  • DNI termina en 0: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre
  • DNI termina en 1: 24, 27 de octubre o 21 de noviembre
  • DNI termina en 2: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre
  • DNI termina en 3: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre
  • DNI termina en 4: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre
  • DNI termina en 5: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre
  • DNI termina en 6: 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre
  • DNI termina en 7: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre
  • DNI termina en 8: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre
  • DNI termina en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre

Ventana libre para rezagados

Aquellos que no puedan solicitar el retiro en la fecha asignada a su DNI podrán hacerlo durante la ventana libre, que va del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, sin restricción de fecha. Esta medida garantiza que todos los afiliados puedan acceder al retiro extraordinario conforme a la legislación vigente.

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?

Identificar tu AFP es clave para gestionar retiros, consultas de aportes o cambios de administradora. Existen varias opciones oficiales:

Consulta virtual a través de la SBS

  1. Ingresa al portal oficial:
  2. Selecciona “Situación Previsional”.
  3. Ingresa tu DNI y sigue las instrucciones.

El sistema mostrará tu AFP, saldo acumulado y otros datos relevantes. Este servicio está disponible 24/7 y garantiza confidencialidad. También puedes llamar al 0800-10840 para obtener la información previa acreditación de identidad.

Consultas directas con las AFP

En los portales encontrarás la sección “Consulta de Afiliación” para verificar tu AFP y recibir orientación sobre tus trámites.

SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

TAGS