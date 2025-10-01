El octavo retiro de fondos de las AFP ya tiene cronograma oficial para 2025. La Asociación de AFP, respaldada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), estableció fechas específicas según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida busca agilizar las solicitudes, evitar aglomeraciones y organizar la atención de millones de afiliados en todo el país.

Monto y fechas del retiro

Cada afiliado podrá solicitar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400 por persona. El proceso escalonado inicia el 21 de octubre de 2025 y se desarrollará en varias semanas para distribuir la demanda de manera ordenada.

Cronograma según último dígito del DNI

DNI termina en letra : 21 de octubre o 19 de noviembre

: 21 de octubre o 19 de noviembre DNI termina en 0 : 22, 23 de octubre o 20 de noviembre

: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre DNI termina en 1 : 24, 27 de octubre o 21 de noviembre

: 24, 27 de octubre o 21 de noviembre DNI termina en 2 : 28, 29 de octubre o 24 de noviembre

: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre DNI termina en 3 : 30, 31 de octubre o 25 de noviembre

: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre DNI termina en 4 : 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre

: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre DNI termina en 5 : 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre

: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre DNI termina en 6 : 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre

: 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre DNI termina en 7 : 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre

: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre DNI termina en 8 : 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre

: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre DNI termina en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre

Ventana libre para rezagados

Aquellos que no puedan solicitar el retiro en la fecha asignada a su DNI podrán hacerlo durante la ventana libre, que va del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, sin restricción de fecha. Esta medida garantiza que todos los afiliados puedan acceder al retiro extraordinario conforme a la legislación vigente.

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?

Identificar tu AFP es clave para gestionar retiros, consultas de aportes o cambios de administradora. Existen varias opciones oficiales:

Consulta virtual a través de la SBS

Ingresa al portal oficial: Consulta de Situación Previsional SBS Selecciona “Situación Previsional”. Ingresa tu DNI y sigue las instrucciones.

El sistema mostrará tu AFP, saldo acumulado y otros datos relevantes. Este servicio está disponible 24/7 y garantiza confidencialidad. También puedes llamar al 0800-10840 para obtener la información previa acreditación de identidad.

Consultas directas con las AFP

En los portales encontrarás la sección “Consulta de Afiliación” para verificar tu AFP y recibir orientación sobre tus trámites.