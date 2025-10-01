Con el aval de la SBS, la Asociación de AFP confirmó el cronograma del octavo retiro (4 UIT, S/ 21,400) y abrirá el registro el 21 de octubre, con atención escalonada por dígito y letra del DNI para ordenar la demanda y evitar cuellos de botella.

¿Cuándo se podrá enviar la solicitud para el octavo retiro de la AFP, según mi número de DNI?

De acuerdo con la norma publicada en El Peruano, las solicitudes podrán enviarse desde el 21 de octubre y estarán disponibles durante 90 días calendario. Los afiliados también tendrán la opción de renunciar al retiro siempre que informen a su AFP con 10 días de anticipación al pago programado.

La comisión de Economía presidida por el congresista Víctor Flores, aprobó el octavo retiro de la AFP equivalente de las 4 UIT.

¿Cómo será el proceso del octavo retiro de la AFP, según la SBS?

La Resolución SBS N.º 03444-2025 permite a los afiliados solicitar el retiro de fondos de manera virtual o física a partir del 21 de octubre de 2025, cuando la norma entre en vigencia. El desembolso total se efectuará en cuatro pagos. El primer abono se realizará 30 días después de haber ingresado tu solicitud a la AFP.

Primer Pago (hasta 1 UIT): Se realiza dentro de los 30 días posteriores a la presentación de tu solicitud a la AFP.

Se realiza dentro de los posteriores a la presentación de tu solicitud a la AFP. Segundo Pago (hasta 1 UIT): 30 días después de efectuarse el primer desembolso.

30 días después de efectuarse el primer desembolso. Tercer Pago (hasta 1 UIT): 30 días después de efectuarse el segundo desembolso.

30 días después de efectuarse el segundo desembolso. Cuarto Pago (hasta 1 UIT o remanente): 30 días después de efectuarse el tercer desembolso.

Cronograma oficial del octavo retiro de la AFP por 4 UIT: fechas del desembolso

Los retiros comenzarían para los primeros solicitantes alrededor del 19 de noviembre y cerrarían hacia el 3 de diciembre para los últimos tramos, con un margen que se extiende hasta el 1 de diciembre en registros tardíos o en periodo libre; este patrón facilita programar la liquidez operativa y anticipar impactos en consumo e instrumentos de corto plazo.

Si tu DNI termina en: Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Letra 21 de octubre — 19 de noviembre 0 22 de octubre 23 de octubre 20 de noviembre 1 24 de octubre 27 de octubre 21 de noviembre 2 28 de octubre 29 de octubre 24 de noviembre 3 30 de octubre 31 de octubre 25 de noviembre 4 03 de noviembre 04 de noviembre 26 de noviembre 5 05 de noviembre 06 de noviembre 27 de noviembre 6 07 de noviembre 10 de noviembre 28 de noviembre 7 11 de noviembre 12 de noviembre 01 de diciembre 8 13 de noviembre 14 de noviembre 02 de diciembre 9 17 de noviembre 18 de noviembre 03 de diciembre

(*) Retiro libre para rezagados: del 04 de diciembre al 18 de enero

¿Cuándo inicia el registro del octavo retiro de AFP para los rezagados?

Para quienes no registren en la primera ronda, habrá una segunda ventana del 4 de diciembre al 18 de enero, lo que amortigua picos de demanda y permite a las AFP planificar capacidad y caja frente a un proceso masivo de solicitudes.

¿Cómo se calcula el dinero que tienes en tu AFP?

Cada retiro se hará tomando en cuenta el valor de la cuota vigente al momento de descontarlo de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

De esta manera, el afiliado recibirá un monto actualizado según el rendimiento de sus fondos.

Además, la AFP efectuará los pagos a través de cuentas bancarias u otros medios formales, asegurando siempre la correcta identificación entre el titular y el beneficiario.

¿Cómo retirar mi AFP si vivo en el extranjero?

A pesar de los detalles brindados por la SBS, persisten interrogantes importantes. Una de ellas se refiere a los compatriotas que residen en el extranjero y que aún mantienen fondos acumulados en una entidad de pensiones por el tiempo que vivieron en Perú.

La resolución (Art. 4) confirma que los afiliados en el extranjero o con impedimento físico podrán registrar su solicitud de retiro o desistimiento a través de plataformas especiales. La AFP tiene la obligación de implementar protocolos para asegurar la correcta identificación del titular.

Además, las AFP tienen la obligación de publicar estos protocolos en su sitio web y otros canales que consideren necesarios, según lo estipulado en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del presente PO.

FAQ: Preguntas frecuentas del octavo retiro de las AFP

¿Cuándo iniciar la solicitud?

Las solicitudes podrán presentarse desde el 21 de octubre y se recibirán durante 90 días calendario, conforme al procedimiento operativo publicado por la SBS en El Peruano. El desistimiento es posible por única vez avisando a la AFP con al menos 10 días de anticipación al desembolso programado.

¿Cuánto se puede retirar?

El monto máximo es de 4 UIT, equivalente a S/ 21,400, con cargo a la Cuenta Individual de Capitalización (CIC), según la Resolución SBS N.º 03444-2025.

¿Cómo será el cronograma de pagos?

Habrá hasta cuatro desembolsos de hasta 1 UIT cada uno; el primero se efectúa dentro de los 30 días tras presentar la solicitud y los siguientes cada 30 días desde el pago anterior. Las AFP difundirán el calendario por DNI y los canales de atención para solicitudes y desistimientos.

¿Cuál es la fecha límite?

El plazo para registrar la solicitud vence el 19 de enero de 2026, al cumplirse 90 días desde la entrada en vigencia del procedimiento operativo.