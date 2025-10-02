Después que fuera aprobado en el Congreso el pasado 18 de setiembre y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo, la Asociación de AFP publicó el 30 de septiembre el cronograma de retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus fondos, equivalente a 21,400 soles, siguiendo una hoja de ruta según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI), con solicitudes posibles desde el 21 de octubre de 2025. Si bien el proceso puede verificarse y realizarse tanto virtual como presencialmente; a continuación te explicamos paso a paso cómo revisar por DNI la fecha que te corresponde y cómo enviar la solicitud para efectuar el desembolso de tu dinero.
Cronograma por último dígito del DNI para solicitar el octavo retiro de AFP 2025
El registro para solicitar el octavo retiro de AFP se organiza para evitar congestiones, asignando fechas según el último dígito o letra del DNI. Las principales fechas según la Asociación de AFP son:
|Último dígito/Letra
|Fecha 1 para enviar la solicitud
|Fecha 2 para enviar la solicitud
|Fecha 3 para enviar la solicitud
|Letra
|21 de octubre
|--
|19 de noviembre
|0
|22 de octubre
|23 de octubre
|20 de noviembre
|1
|24 de octubre
|27 de octubre
|21 de noviembre
|2
|28 de octubre
|29 de octubre
|24 de noviembre
|3
|30 de octubre
|31 de octubre
|25 de noviembre
|4
|3 de noviembre
|4 de noviembre
|26 de noviembre
|5
|5 de noviembre
|6 de noviembre
|27 de noviembre
|6
|7 de noviembre
|10 de noviembre
|28 de noviembre
|7
|11 de noviembre
|12 de noviembre
|1 de diciembre
|8
|13 de noviembre
|14 de noviembre
|2 de diciembre
|9
|17 de noviembre
|18 de noviembre
|3 de diciembre
|Registro libre
|4 de diciembre al 18 de enero
|--
|--
Si la fecha asignada pasa, aún es posible registrarse durante la ventana libre dentro de los siguientes 90 días.
Cómo revisar fecha para el octavo retiro de AFP 2025 por DNI
- En la web oficial de la AFP correspondiente o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se debe buscar la sección “octavo retiro AFP 2025 cronograma” e ingresar el número de DNI para ver la fecha asignada.
- En la plataforma de la SBS, la opción “Consulta de afiliados/Constancia de Afiliación AFP” permite revisar el cronograma y la AFP a la que se pertenece.
- También se pueden recibir orientación por teléfono o en oficinas físicas de la AFP si hay dificultades con el proceso digital.
Cómo enviar la solicitud para el octavo retiro de AFP 2025
El procedimiento es el siguiente:
- El trámite puede hacerse virtualmente (web de la AFP) o presencialmente en oficinas autorizadas.
- El día que corresponde según cronograma, se accede a la web de la AFP y se selecciona la opción “Octavo Retiro AFP 2025”.
- Se completa el formulario digital: datos personales, número de cuenta bancaria, monto deseado (total o parcial), y otros documentos si el DNI está vencido.
- Antes de confirmar, se valida toda la información y se guarda el comprobante de trámite (número de solicitud o confirmación digital).
- El estado de la solicitud puede monitorearse en la web de la AFP, correo electrónico o mensajes de texto según lo que se indique en el trámite.
- El retiro es voluntario, y si se desea renunciar, debe comunicarse a la AFP con al menos 10 días de anticipación al pago programado.
Fechas y modalidad de pago del octavo retiro de AFP 2025
|Primer desembolso
|Siguientes pagos
|30 días después del registro de la solicitud.
|Cada 30 días, en cuatro armadas máximas de 1 UIT (S/5,350) cada una.
Un dato a tener en cuenta es que el monto retirado del fondo de las AFP es inembargable, pero puede ser retenido parcialmente (hasta 30%) por deudas alimentarias si corresponde.