Después que fuera aprobado en el Congreso el pasado 18 de setiembre y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo, la Asociación de AFP publicó el 30 de septiembre el cronograma de retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus fondos, equivalente a 21,400 soles, siguiendo una hoja de ruta según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI), con solicitudes posibles desde el 21 de octubre de 2025. Si bien el proceso puede verificarse y realizarse tanto virtual como presencialmente; a continuación te explicamos paso a paso cómo revisar por DNI la fecha que te corresponde y cómo enviar la solicitud para efectuar el desembolso de tu dinero.

Conoce cuándo te corresponde hacer el retiro de AFP 2025, según tu DNI, y cómo debes hacer la solicitud paso a paso. (Foto: Composición Mix)

Cronograma por último dígito del DNI para solicitar el octavo retiro de AFP 2025

El registro para solicitar el octavo retiro de AFP se organiza para evitar congestiones, asignando fechas según el último dígito o letra del DNI. Las principales fechas según la Asociación de AFP son:

Último dígito/Letra Fecha 1 para enviar la solicitud Fecha 2 para enviar la solicitud Fecha 3 para enviar la solicitud Letra 21 de octubre -- 19 de noviembre 0 22 de octubre 23 de octubre 20 de noviembre 1 24 de octubre 27 de octubre 21 de noviembre 2 28 de octubre 29 de octubre 24 de noviembre 3 30 de octubre 31 de octubre 25 de noviembre 4 3 de noviembre 4 de noviembre 26 de noviembre 5 5 de noviembre 6 de noviembre 27 de noviembre 6 7 de noviembre 10 de noviembre 28 de noviembre 7 11 de noviembre 12 de noviembre 1 de diciembre 8 13 de noviembre 14 de noviembre 2 de diciembre 9 17 de noviembre 18 de noviembre 3 de diciembre Registro libre 4 de diciembre al 18 de enero -- --

Si la fecha asignada pasa, aún es posible registrarse durante la ventana libre dentro de los siguientes 90 días.

Cómo revisar fecha para el octavo retiro de AFP 2025 por DNI

En la web oficial de la AFP correspondiente o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se debe buscar la sección “octavo retiro AFP 2025 cronograma” e ingresar el número de DNI para ver la fecha asignada.

e ingresar el número de DNI para ver la fecha asignada. En la plataforma de la SBS , la opción “Consulta de afiliados/Constancia de Afiliación AFP” permite revisar el cronograma y la AFP a la que se pertenece.

, la opción permite revisar el cronograma y la AFP a la que se pertenece. También se pueden recibir orientación por teléfono o en oficinas físicas de la AFP si hay dificultades con el proceso digital.

Conoce cuándo podrías empezar a recibir el desembolso de fondos de tu cuenta de AFP, luego de la aprobación del octavo retiro (Foto: Andina)

Cómo enviar la solicitud para el octavo retiro de AFP 2025

El procedimiento es el siguiente:

El trámite puede hacerse virtualmente (web de la AFP) o presencialmente en oficinas autorizadas.

El día que corresponde según cronograma, se accede a la web de la AFP y se selecciona la opción “Octavo Retiro AFP 2025” .

. Se completa el formulario digital: datos personales, número de cuenta bancaria, monto deseado (total o parcial), y otros documentos si el DNI está vencido.

Antes de confirmar, se valida toda la información y se guarda el comprobante de trámite (número de solicitud o confirmación digital).

El estado de la solicitud puede monitorearse en la web de la AFP, correo electrónico o mensajes de texto según lo que se indique en el trámite.

El retiro es voluntario, y si se desea renunciar, debe comunicarse a la AFP con al menos 10 días de anticipación al pago programado.

Fechas y modalidad de pago del octavo retiro de AFP 2025

Primer desembolso Siguientes pagos 30 días después del registro de la solicitud. Cada 30 días, en cuatro armadas máximas de 1 UIT (S/5,350) cada una.

Un dato a tener en cuenta es que el monto retirado del fondo de las AFP es inembargable, pero puede ser retenido parcialmente (hasta 30%) por deudas alimentarias si corresponde.