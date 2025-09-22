El Congreso del Perú aprobó el octavo retiro de los fondos de AFP 2025, lo que permitirá a millones de afiliados disponer de hasta 4 UIT de sus cuentas previsionales. Si quieres retirar, es esencial saber cuánto tienes acumulado en tu AFP: Integra, Prima, Profuturo o Habitat. En esta nota te explicamos cómo consultarlo paso a paso y qué fechas deberías tener en cuenta.
¿Cuáles son las fechas clave del octavo retiro AFP?
- La nueva ley fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte.
- Tras su publicación, la SBS tendrá 30 días calendario para emitir el reglamento operativo, con fecha límite al 21 de octubre de 2025 para ello.
- Se estima que las solicitudes de retiro podrían comenzar alrededor del 28 de octubre.
- El primer desembolso estaría planificado para aproximadamente el 28 de noviembre de 2025.
- El plazo máximo para presentar tu solicitud vencería el 28 de enero de 2026.
¿Cómo saber cuánto dinero tengo en mi AFP?
Estos son los medios que puedes usar:
- Portal SBS: Consulta con tu número de DNI ingresa a la página de la SBS (“Consulta de afiliados a AFP”) para verificar en qué AFP estás afiliado.
- Web/App de tu AFP: Integra, Prima, Profuturo, Habitat tienen zonas de cliente donde puedes ver tu estado de cuenta, montos acumulados, historial de aportes, etc.
- Boleta de pago o RH de tu empresa: Revisa si aparece la AFP o lo puedes averiguar con tu empleador.
Recomendaciones útiles antes de hacer el retiro
- Asegúrate de que tus datos estén correctos en la AFP (correo, DNI, datos bancarios) para evitar demoras.
- Verifica que tu AFP tenga los fondos suficientes para el retiro que planeas.
- Ten en cuenta que el retiro va en partes: la norma señala hasta 4 UIT, pero el desembolso puede distribuirse (ejemplo, 1 UIT mensual).
- Considera el efecto que puede tener el retiro en tu pensión futura, especialmente si aún estás lejos de la jubilación.