El Congreso del Perú aprobó el octavo retiro de los fondos de AFP 2025, lo que permitirá a millones de afiliados disponer de hasta 4 UIT de sus cuentas previsionales. Si quieres retirar, es esencial saber cuánto tienes acumulado en tu AFP: Integra, Prima, Profuturo o Habitat. En esta nota te explicamos cómo consultarlo paso a paso y qué fechas deberías tener en cuenta.

¿Cuáles son las fechas clave del octavo retiro AFP?

La nueva ley fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte.

Tras su publicación, la SBS tendrá 30 días calendario para emitir el reglamento operativo, con fecha límite al 21 de octubre de 2025 para ello.

para emitir el reglamento operativo, con fecha límite al para ello. Se estima que las solicitudes de retiro podrían comenzar alrededor del 28 de octubre .

. El primer desembolso estaría planificado para aproximadamente el 28 de noviembre de 2025 .

. El plazo máximo para presentar tu solicitud vencería el 28 de enero de 2026.

¿Cómo saber cuánto dinero tengo en mi AFP?

Estos son los medios que puedes usar:

Portal SBS : Consulta con tu número de DNI ingresa a la página de la SBS (“Consulta de afiliados a AFP”) para verificar en qué AFP estás afiliado.

: Consulta con tu número de DNI ingresa a la página de la SBS (“Consulta de afiliados a AFP”) para verificar en qué AFP estás afiliado. Web/App de tu AFP : Integra, Prima, Profuturo, Habitat tienen zonas de cliente donde puedes ver tu estado de cuenta, montos acumulados, historial de aportes, etc.

: Integra, Prima, Profuturo, Habitat tienen zonas de cliente donde puedes ver tu estado de cuenta, montos acumulados, historial de aportes, etc. Boleta de pago o RH de tu empresa: Revisa si aparece la AFP o lo puedes averiguar con tu empleador.

Recomendaciones útiles antes de hacer el retiro

Asegúrate de que tus datos estén correctos en la AFP (correo, DNI, datos bancarios) para evitar demoras.

Verifica que tu AFP tenga los fondos suficientes para el retiro que planeas.

Ten en cuenta que el retiro va en partes: la norma señala hasta 4 UIT, pero el desembolso puede distribuirse (ejemplo, 1 UIT mensual).

Considera el efecto que puede tener el retiro en tu pensión futura, especialmente si aún estás lejos de la jubilación.

La comisión de Economía presidida por el congresista Víctor Flores, aprobó el octavo retiro de la AFP equivalente de las 4 UIT.