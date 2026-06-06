Las selecciones de Brasil y Egipto estarán frente a frente este sábado 6 de junio en el Huntington Bank Field por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Si no te quieres perder el partido, será mejor que revises aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil vs. Egipto en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Brasil vs. Egipto por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 6 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del domingo 7 de junio
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 6:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil vs. Egipto?
Este sábado 6 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil vs. Egipto por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Egipto: ON Sport 1
- Indonesia: TVRI Sport
- Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Sports 1