La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) anunció la incorporación de 14 nuevas enfermedades poco frecuentes a su lista de Compassionate Allowances (CAL), un programa diseñado para acelerar el proceso de evaluación de determinadas solicitudes de beneficios por discapacidad. Con esta actualización, la lista alcanza un total de 314 condiciones médicas.

El programa puede ser especialmente importante para personas con diagnósticos graves, ya que una solicitud tradicional de beneficios por discapacidad puede tardar meses en recibir una decisión.

Al incluir una enfermedad en la lista CAL, la SSA puede identificar con mayor rapidez los casos que cumplen con los criterios establecidos.

¿Qué enfermedades fueron agregadas?

Las 14 condiciones incorporadas a la lista son:

Deficiencia de adenilosuccinato liasa, forma neonatal y tipo 1.

Síndrome de Aicardi.

Síndrome de Baraitser-Winter.

Síndrome de Beare-Stevenson Cutis Gyrata.

Síndrome de Bohring-Opitz.

Trastornos genéticos relacionados con CASK.

Linfoma de células T hepatosplénico.

Enfermedad de Lafora.

Convulsiones parciales malignas migratorias de la infancia (MMPSI).

Síndrome OPHN1.

Sarcoma cardíaco primario.

Melanoma maligno intracraneal primario.

Melanoma uveal con metástasis.

Síndrome de microcefalia de Warburg.

La iniciativa Compassionate Allowances comenzó en 2008 y, según la SSA, desde entonces más de 1.2 millones de personas con discapacidades graves han obtenido aprobación mediante este mecanismo.

Frank J. Bisignano, comisionado de la SSA, destacó el objetivo del programa en un comunicado: “La iniciativa Compassionate Allowances elimina la burocracia y nos permite brindar apoyo a las personas que enfrentan diagnósticos que cambian sus vidas y necesitan ayuda rápidamente”.

La SSA indicó que más de 1.2 millones de personas han obtenido aprobación mediante este mecanismo desde su creación en 2008. (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

¿Cómo funciona la aprobación acelerada?

Para determinar si una persona puede recibir beneficios por una condición incluida en CAL, la SSA necesita acceder a sus registros médicos.

La agencia explica que, mediante su programa Health IT, puede obtener acceso a registros médicos electrónicos, lo que permite agilizar y hacer más precisas las decisiones sobre las solicitudes.

Las mismas reglas se utilizan para evaluar las condiciones incluidas en Compassionate Allowances tanto para el Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) como para el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Esto significa que la inclusión de una enfermedad en CAL acelera la evaluación médica, pero no elimina los demás requisitos que deben cumplir los solicitantes.

¿Quién puede recibir SSI o SSDI?

El SSI proporciona pagos mensuales a personas con discapacidades, adultos mayores y niños con discapacidades que cumplen determinados requisitos económicos y de elegibilidad.

Para acceder a este programa, generalmente se debe tener al menos 65 años, ser ciego o tener una discapacidad, además de contar con ingresos y recursos económicos limitados.

La SSA también establece requisitos relacionados con la ciudadanía o el estatus migratorio. La agencia señala que pueden ser elegibles ciudadanos o nacionales estadounidenses y “no ciudadanos que pertenezcan a una de determinadas clasificaciones de extranjeros”.

Los pagos del SSI normalmente se realizan el primer día de cada mes, salvo cuando esa fecha coincide con un fin de semana o feriado.

Por su parte, el SSDI está destinado a personas cuya discapacidad les impide o limita trabajar y que cuentan con suficiente historial laboral. Los beneficios pueden incluir un pago mensual y Medicare, y el monto depende del historial de trabajo de la persona antes de que comenzara su discapacidad.

Aunque los pagos del SSDI suelen seguir un calendario basado en los miércoles, algunos beneficiarios pueden recibirlos en fechas diferentes según cuándo comenzaron a recibir los beneficios y otras reglas de programación.