Con la llegada de agosto, millones de personas que reciben Seguro Social están muy atentas al día en que debe llegar su depósito mensual. Pero un cambio reciente hará que muchos se queden sin ese pago, algo que ha generado preocupación porque con ese dinero cubren necesidades básicas como vivienda, comida, medicinas y servicios. Para quienes dependen casi totalmente de esta ayuda, cualquier retraso o corte puede significar no pagar la renta a tiempo, acumular cuentas pendientes o incluso quedarse sin tratamiento médico. En esta nota te contamos quiénes serán los afectados y por qué en esta ocasión no recibirán el dinero.

En agosto, un grupo de beneficiarios del Seguro Social no verá el depósito habitual en su cuenta, pero no se trata de un recorte ni de un error, así que note angusties (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ BENEFICIARIOS NO RECIBIRÁN SU PAGO DEL SEGURO SOCIAL EN AGOSTO Y POR QUÉ?

En agosto de 2026 no habrá cheque de la Administración del Seguro Social (SSA) para quienes reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Si es tu caso, no te alarmes: no estás perdiendo el beneficio, solo cambia la fecha de pago. Por regla general, el SSI se deposita el primer día de cada mes, pero como el 1 de agosto cae sábado, el depósito se adelanta al último día hábil anterior, es decir, al viernes 31 de julio.

Por lo tanto, quienes reciben el SSI tendrán dos depósitos en julio y ninguno en agosto porque el correspondiente al octavo mes se pagará por adelantado. Después de eso, el cronograma seguirá su curso habitual hasta que se vuelva a presentar una situación similar con las fechas.

ASÍ QUEDA EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI DE 2026

Las fechas de depósitos del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Agosto 2026: viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto) Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) es un programa federal en Estados Unidos que da un pago mensual en efectivo a personas con muy pocos ingresos y recursos, distinto del Seguro Social tradicional porque no se basa en los años trabajados, sino en la necesidad económica. Para recibirlo, hay que cumplir ciertas condiciones: tener 65 años o más, o ser ciego, o tener una discapacidad física o mental comprobada (también aplica a niños); además, los bienes como ahorros y efectivo no pueden superar los US$2,000 si es una persona sola, o US$3,000 si es una pareja casada. En la mayoría de los casos también se exige ser ciudadano estadounidense, aunque algunos no ciudadanos —como ciertos refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo— pueden llegar a calificar.

El ajuste programado para agosto forma parte de las reglas habituales del sistema, pero puede sorprender a quienes no están atentos al cronograma y creen que hubo un recorte en sus pagos (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO