La retirada de los cheques físicos del Seguro Social sigue adelante y, en poco tiempo, dejarán de usarse casi por completo, con muy pocas excepciones. Desde el 30 de septiembre de 2025, una ley federal y la Orden Ejecutiva 14247 establecen que los beneficios deben pagarse de manera electrónica para hacer el sistema más eficiente, menos costoso y más seguro. Como la Administración del Seguro Social (SSA) tiene previsto terminar este año el cambio hacia pagos digitales para todos sus beneficiarios, a continuación te explicamos los puntos clave de esta forma de cobro.

Aunque habrá excepciones limitadas para personas sin acceso al sistema financiero o con ciertas dificultades, la regla general será cobrar el Seguro Social exclusivamente por medios electrónicos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA TRANSICIÓN A LOS PAGOS ELECTRÓNICOS DEL SEGURO SOCIAL

Si aún recibes pagos mediante cheques en papel, te recomendamos que cambies a pagos electrónicos lo antes posible.

¿La razón? Los cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o devueltos por imposibilidad de entrega que los pagos electrónicos. “Cambiar ahora le garantiza recibir su Seguro Social o Ingreso Suplementario de Seguridad de forma rápida y segura”, señaló la SSA en un comunicado el 2 de junio de 2026.

Pasos para realizar el cambio

Crea o inicia sesión en tu cuenta personal de mi Seguro Social.

Agrega la información de tu cuenta bancaria para recibir tu pago mediante depósito directo.

También puedes solicitar a tu entidad financiera que envíe electrónicamente la información de tu depósito directo a la Seguridad Social.

¿Qué hacer si no tengo cuenta bancaria?

No tener una cuenta bancaria no es un problema, ya que aún puedes recibir pagos electrónicos depositados en una tarjeta de débito prepagada al inscribirte en el programa Direct Express. Obtén más información en GoDirect.gov o llama al 1-800-967-6857.

Razones para recibir tus pagos electrónicamente

Los pagos electrónicos ofrecen varias ventajas importantes sobre los cheques tradicionales en papel:

Rapidez y eficiencia: las transferencias electrónicas de fondos (EFT) se procesan más rápido, lo que garantiza que recibas tus pagos a tiempo cada mes.

las transferencias electrónicas de fondos (EFT) se procesan más rápido, lo que garantiza que recibas tus pagos a tiempo cada mes. Ahorro de costos: el Departamento del Tesoro informa que el costo promedio de imprimir un solo cheque ha aumentado a $3.07, lo que representa aproximadamente 20 veces más que los pagos automatizados. Este cambio podría ahorrarle al gobierno federal millones de dólares anualmente.

el Departamento del Tesoro informa que el costo promedio de imprimir un solo cheque ha aumentado a $3.07, lo que representa aproximadamente 20 veces más que los pagos automatizados. Este cambio podría ahorrarle al gobierno federal millones de dólares anualmente. Mayor seguridad: los pagos electrónicos ofrecen una forma más segura de recibir prestaciones, reduciendo significativamente el riesgo de pérdida, robo o fraude.

¿Cuáles son las excepciones?

Aunque muy limitadas, el Seguro Social indicó algunas excepciones para quienes enfrenten dificultades, como problemas de salud mental o vivir en zonas remotas sin acceso a instituciones financieras.

“En esos casos, los beneficiarios pueden solicitar una exención a través del Departamento del Tesoro llamando al 1-877-874-6347”, publica el sitio web AZ Central.