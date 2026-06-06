La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó y las principales selecciones del planeta aprovechan los últimos amistosos internacionales para afinar detalles antes del inicio del torneo. Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Brasil y Egipto este sábado 6 de junio en Estados Unidos, en un duelo que promete reunir a varias figuras de talla mundial.

A continuación, te compartimos la guía completa con los horarios para América Latina, Estados Unidos y otras regiones, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el amistoso. Revisa todos los detalles para no perderte este compromiso preparatorio rumbo a la Copa Mundial 2026.

El seleccionado brasileño aprovechará el encuentro para evaluar variantes tácticas, probar futbolistas y consolidar el funcionamiento colectivo antes del debut en la Copa del Mundo. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿A qué hora juega Brasil vs. Egipto hoy?

El encuentro entre Brasil y Egipto se disputará este sábado 6 de junio de 2026 en el Huntington Bank Field de Cleveland, Ohio, como parte de la ventana internacional de amistosos FIFA previa al Mundial 2026.

País / Región Hora Argentina 21:00 horas Uruguay 21:00 horas Brasil 21:00 horas Paraguay 21:00 horas Chile 20:00 horas Venezuela 20:00 horas Bolivia 20:00 horas Perú 19:00 horas Colombia 19:00 horas Ecuador 19:00 horas México (Centro) 18:00 horas México (Pacífico y Chihuahua) 17:00 horas México (Baja California y Sonora) 17:00 horas Estados Unidos (Este) 20:00 horas Estados Unidos (Central) 19:00 horas Estados Unidos (Montaña) 18:00 horas Estados Unidos (Pacífico) 17:00 horas

¿Qué canal transmite Brasil vs. Egipto EN VIVO?

La transmisión del amistoso internacional dependerá del país donde te encuentres. En Brasil, el partido contará con cobertura a través de varias plataformas oficiales, mientras que en Estados Unidos ya se confirmaron distintas opciones de televisión y streaming.