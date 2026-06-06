La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó y las principales selecciones del planeta aprovechan los últimos amistosos internacionales para afinar detalles antes del inicio del torneo. Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Brasil y Egipto este sábado 6 de junio en Estados Unidos, en un duelo que promete reunir a varias figuras de talla mundial.
A continuación, te compartimos la guía completa con los horarios para América Latina, Estados Unidos y otras regiones, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el amistoso. Revisa todos los detalles para no perderte este compromiso preparatorio rumbo a la Copa Mundial 2026.
¿A qué hora juega Brasil vs. Egipto hoy?
El encuentro entre Brasil y Egipto se disputará este sábado 6 de junio de 2026 en el Huntington Bank Field de Cleveland, Ohio, como parte de la ventana internacional de amistosos FIFA previa al Mundial 2026.
|País / Región
|Hora
|Argentina
|21:00 horas
|Uruguay
|21:00 horas
|Brasil
|21:00 horas
|Paraguay
|21:00 horas
|Chile
|20:00 horas
|Venezuela
|20:00 horas
|Bolivia
|20:00 horas
|Perú
|19:00 horas
|Colombia
|19:00 horas
|Ecuador
|19:00 horas
|México (Centro)
|18:00 horas
|México (Pacífico y Chihuahua)
|17:00 horas
|México (Baja California y Sonora)
|17:00 horas
|Estados Unidos (Este)
|20:00 horas
|Estados Unidos (Central)
|19:00 horas
|Estados Unidos (Montaña)
|18:00 horas
|Estados Unidos (Pacífico)
|17:00 horas
¿Qué canal transmite Brasil vs. Egipto EN VIVO?
La transmisión del amistoso internacional dependerá del país donde te encuentres. En Brasil, el partido contará con cobertura a través de varias plataformas oficiales, mientras que en Estados Unidos ya se confirmaron distintas opciones de televisión y streaming.
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|Brasil
|SporTV, Globo
|Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN App, FuboTV
|Argentina
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|ESPN
|Disney+ Premium
|España
|DAZN
|DAZN