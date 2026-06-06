La Canarinha afronta este amistoso como una de las selecciones favoritas para pelear por el título mundial. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
La Canarinha afronta este amistoso como una de las selecciones favoritas para pelear por el título mundial. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó y las principales selecciones del planeta aprovechan los últimos amistosos internacionales para afinar detalles antes del inicio del torneo. Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Brasil y Egipto este sábado 6 de junio en Estados Unidos, en un duelo que promete reunir a varias figuras de talla mundial.

A continuación, te compartimos la guía completa con los horarios para América Latina, Estados Unidos y otras regiones, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el amistoso. Revisa todos los detalles para no perderte este compromiso preparatorio rumbo a la Copa Mundial 2026.

El seleccionado brasileño aprovechará el encuentro para evaluar variantes tácticas, probar futbolistas y consolidar el funcionamiento colectivo antes del debut en la Copa del Mundo. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
El seleccionado brasileño aprovechará el encuentro para evaluar variantes tácticas, probar futbolistas y consolidar el funcionamiento colectivo antes del debut en la Copa del Mundo. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿A qué hora juega Brasil vs. Egipto hoy?

El encuentro entre Brasil y Egipto se disputará este sábado 6 de junio de 2026 en el Huntington Bank Field de Cleveland, Ohio, como parte de la ventana internacional de amistosos FIFA previa al Mundial 2026.

País / RegiónHora
Argentina21:00 horas
Uruguay21:00 horas
Brasil21:00 horas
Paraguay21:00 horas
Chile20:00 horas
Venezuela20:00 horas
Bolivia20:00 horas
Perú19:00 horas
Colombia19:00 horas
Ecuador19:00 horas
México (Centro)18:00 horas
México (Pacífico y Chihuahua)17:00 horas
México (Baja California y Sonora)17:00 horas
Estados Unidos (Este)20:00 horas
Estados Unidos (Central)19:00 horas
Estados Unidos (Montaña)18:00 horas
Estados Unidos (Pacífico)17:00 horas

¿Qué canal transmite Brasil vs. Egipto EN VIVO?

La transmisión del amistoso internacional dependerá del país donde te encuentres. En Brasil, el partido contará con cobertura a través de varias plataformas oficiales, mientras que en Estados Unidos ya se confirmaron distintas opciones de televisión y streaming.

País / RegiónCanal de TVStreaming
BrasilSporTV, GloboGloboplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
Estados UnidosESPN DeportesESPN App, FuboTV
ArgentinaESPNDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
PerúESPNDisney+ Premium
ColombiaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
ParaguayESPNDisney+ Premium
VenezuelaESPNDisney+ Premium
BoliviaESPNDisney+ Premium
MéxicoESPNDisney+ Premium
EspañaDAZNDAZN

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