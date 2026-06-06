Si el año pasado recibiste un cheque de Facebook en Estados Unidos por el acuerdo extrajudicial de la demanda colectiva por filtración de datos entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022, podrías recibir una segunda ronda de pagos desde el 9 de junio. ¿Quiénes califican para este nuevo giro? Te lo contamos a continuación.

Esto es posible luego de que en mayo un tribunal de California aprobó la segunda ronda de pagos. “Meta establecerá un Fondo de Conciliación de US$725 millones para pagar todas las reclamaciones válidas presentadas por los Miembros del Grupo de Conciliación, así como los gastos de notificación y administración, los honorarios y costos de los abogados y cualquier Premio por Servicios para los Representantes del Grupo de Conciliación”, se lee en el sitio web del acuerdo. Según los documentos judiciales, los pagos iniciales se realizaron a finales del año pasado y aún quedan pendientes en el fondo un promedio de US$100,000.

¿Usaste Facebook entre 2007 y 2022? Anuncian segunda ronda de pagos en EE.UU. desde el 9 de junio (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES?

Los usuarios de Facebook que son elegibles para este nuevo pago son los que recibieron el primer cheque y lo cobraron, precisa el sitio web del acuerdo. Como se recuerda, cualquier persona en EE.UU. que usó dicha red social entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022 podía acogerse al acuerdo presentando una reclamación antes del 25 de agosto de 2023.

OJO: si un usuario que cumplía los requisitos no presentó su solicitud antes de la fecha límite (y por consiguiente no recibió ningún pago en la primera oleada), tampoco recibirá su cheque en esta segunda ronda.

¿Cómo se realizarán los pagos

Los pagos se enviarán a partir del 9 de junio. Desde esa fecha y durante las próximas cuatro semanas se harán efectivos los depósitos.

Vale mencionar que los usuarios elegibles serán notificados por correo electrónico tres o cuatro días antes de que se realice su pago. Se estima que más de 15 millones de personas recibirán el segundo depósito.

¿Qué monto le corresponde a cada uno?

El segundo pago de bonificación se calculará de la siguiente manera:

Monto estimado: entre US$4.67 y US$7.32 por solicitante.

entre US$4.67 y US$7.32 por solicitante. Sistema de puntos: El pago varía según la cantidad de meses que el usuario mantuvo su cuenta en Facebook entre mayo de 2007 y diciembre de 2022. Por ejemplo, si utilizaste la plataforma por 24 meses (dos años) durante esas fechas, recibirás 24 puntos de asignación.