Por la Fecha 1 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026, medirán fuerzas las selecciones de España y Cabo Verde este lunes 15 de junio, en el Estadio de Atlanta. El imperdible partido arrancará a las 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT. Si te interesa saber qué canales de TV de Estados Unidos lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El partido España vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el México vs. Sudáfrica?

El España vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, FOX 4K, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio.

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el España - Cabo Verde en otros países del mundo?

Este lunes 15 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el España - Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV

Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes