Desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, las selecciones de fútbol de España y Cabo Verde debutarán este lunes 1 de junio en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026. El equipo de Luis de la Fuente iniciará su camino para obtener la segunda estrella en su escudo, mientras que el combinado caboverdiano dirigido por Pedro Leitao Brito escribirá la primera página de su historia en las justas mundialistas. A continuación, te dejo con la hora de inicio y los canales para ver el partido de España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 .

¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde por amistoso 2026?

La transmisión del partido de España vs. Cabo Verde por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta iniciará a partir de las 18:00 (horario peninsular español) / 15:00 hora de Praia. Esta es la hora de inicio pactada para el primer juego que dispute ‘La Roja’ en la Copa del Mundo. Aquí te dejo con más horarios para seguir el partido.

Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Bolivia: 12:00 horas

12:00 horas Brasil: 13:00 horas

13:00 horas Chile: 13:00 horas

13:00 horas Ecuador: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT

12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT México: 10:00 horas

10:00 horas Paraguay: 13:00 horas

13:00 horas Perú: 11:00 horas

11:00 horas Uruguay: 13:00 horas

13:00 horas Venezuela: 12:00 horas

¿Qué canal transmite España vs. Cabo Verde EN VIVO por Grupo H del Mundial 2026?

Mira el partido de España vs. Cabo Verde en TV abierta y Streaming Online. A continuación, te dejo con todas las opciones desde ambos países para que puedas ver este juego de la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

TV para España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y tabii.

DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y tabii. TV para Cabo Verde: SuperSport y New World TV.

Posibles formaciones de España vs. Cabo Verde

Selección de España: David Raya; Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Alejandro Grimaldo, Pedro Porro; Gavi, Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams.

David Raya; Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Alejandro Grimaldo, Pedro Porro; Gavi, Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams. Selección de Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Diney Borges, Roberto ‘Pico’ Lopes, Sidny Cabral; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Jovane Cabral; Nuno da Costa.