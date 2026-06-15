Continúa el camino de las selecciones en el Mundial 2026 con un duelo de alto calibre en el Grupo C: la selección de España debuta ante su similar de Cabo Verde. Este lunes 15 de junio, mira el partido España vs. Cabo Verde a través de la señal de Canal RCN, a partir de las 11:00 a.m. hora Bogotá, encuentro que se llevará a cabo desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Los dirigidos por Luis de la Fuente se presentan como una de las mejores selecciones de la UEFA en la actualidad y buscarán empezar con buen pie ante los Tubarões Azuis (Tiburones Azules, en portugués), que debutarán por primera vez en su historia en una Copa del Mundo de la FIFA.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO por Internet, España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido España vs. Cabo Verde figura dentro de los 35 partidos que Canal RCN transmitirá en señal abierta y gratuita durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y podrás seguirlos desde el territorio colombiano a través de la señal de la mencionada televisora disponible en los servicios de Emcali, Conexión Digital Express, ETB, Tigo, DIRECTV, Claro TV y Movistar TV.

Emcali - Canal 103

Conexión Digital Express - Canal 2, 3, 4, 98 o 112 (según el departamento de Colombia en el que te encuentres)

ETB - Canal 277 (SD) y 250 (HD) | RCN Nuestra Tele HD - Canal 241

Tigo - Canal 9 | RCN Nuestra Tele - Canal 155

DIRECTV - Canal 130 (SD) y 1130 (HD) | RCN Nuestra Tele SD - Canal 135 | RCN La Radio - Canal 991

Claro TV - Canal 108

Movistar TV - Canal 155 (SD) y 815 (HD)

Enlaces oficiales para ver el España vs. Cabo Verde por RCN en vivo y online

Desde tu computadora o teléfono celular, ingresa al portal de Canal RCN (canalrcn.com/señal/en-vivo) para ver la señal de RCN en vivo y en directo por Internet.

A continuación, te comparto los link oficiales para ver el partido entre España vs. Cabo Verde vía streaming online, válido por la fecha FIFA de marzo desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO desde España?

Para ver la señal de Canal RCN EN VIVO desde España, la forma más rápida y oficial es utilizar una red privada virtual (VPN) que te permita conectarte a un servidor en Colombia y acceder a su plataforma web o aplicación oficial. Sigue estos pasos para configurarlo:

Elige y descarga una VPN: Necesitas un servicio que cuente con servidores estables en Colombia. Conéctate a Colombia: Abre tu aplicación de VPN y selecciona un servidor ubicado en Colombia. Esto asignará a tu dispositivo una dirección IP colombiana, simulando que estás navegando desde el país sudamericano. Accede a la plataforma oficial: Una vez conectado a la VPN, entra al sitio web oficial Canal RCN en Vivo o descarga la app oficial de Canal RCN en tu móvil o Smart TV (disponible en Google Play y App Store). Crea una cuenta: Para disfrutar de la señal en directo de forma gratuita, la plataforma te pedirá un breve registro ingresando tu correo electrónico y datos personales. Disfruta de la programación: Tras confirmar tu registro con un código de activación, podrás ver la señal en directo sin restricciones geográficas.

¿Qué es Señal Mundial 2026 de Canal RCN?

La señal mundial 2026 de Canal RCN es la transmisión especial, plataforma y programación dedicada que el canal colombiano lanzó para cubrir la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Esta oferta incluye la transmisión en vivo de 35 partidos seleccionados a través de su señal abierta y televisión digital, incluyendo todos los partidos de la Selección Colombia, la inauguración y la gran final.

Transmisión en TV abierta Multiplataforma Exclusividad en cable Contenido digital Emisión de 35 partidos clave del torneo a nivel nacional. Cobertura complementaria de hasta 65 partidos a través de las emisoras hermanas LA FM y RCN Radio. Los partidos que no van por señal abierta se pueden ver a través de Win Sports (canal asociado). Resúmenes, análisis, goles y programación especial en vivo a través de la aplicación oficial del Canal RCN y el portal de Deportes RCN.

España vs. Cabo Verde: hora, TV y dónde ver partido del Mundial 2026

Partido: España - Cabo Verde, por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

España - Cabo Verde, por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Fecha: Lunes, 15 de junio de 2026

Lunes, 15 de junio de 2026 Horario: 11:00 a.m. Bogotá

11:00 a.m. Bogotá Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN por Internet