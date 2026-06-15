Todo listo para vivir el debut de una de las favoritas en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Este lunes 15 de junio, no te pierdas el partido de España vs. Cabo Verde, que se disputará desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, con transmisión de Telemundo Deportes AHORA a partir de las 12:00 pm ET / 9:00 am PT . La Roja inicia su camino en este Mundial ante una selección que en el papel es accesible y va por un triunfo para arrancar con el pie derecho.

Transmisión de Telemundo Deportes y Peacock TV para ver el partido de España vs. Cabo Verde desde EE.UU., que se disputará este lunes 15 de junio de 2026, por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido del Grupo D para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del debut mundialista de España vs. Cabo Verde.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver España vs. Cabo Verde EN VIVO.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según mercado Xfinity Varía según ciudad Cox Varía según ciudad Optimum Varía según mercado

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Android TV

Google TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android

iPhone

iPad

Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

Horario, TV y dónde ver España vs. Cabo Verde EN VIVO desde EE.UU. por el Mundial 2026

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 Lugar: Estadio Atlanta, Estados Unidos

Estadio Atlanta, Estados Unidos Horario: 12:00 pm ET / 9:00 am PT

12:00 pm ET / 9:00 am PT Canal TV: Telemundo Deportes y Universo

Telemundo Deportes y Universo Streaming: Peacock TV